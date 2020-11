Carbidschieten mag dan doorgaan in IJsselland 'het wordt een flinke puzzel'

Burgemeester Koelewijn vraagt zich af of carbidschieten tijdens de jaarwisseling kan in combinatie met de geldende coronamaatregelen. Carbidschieten mag van de Veiligheidsregio IJsselland omdat carbid geen vuurwerk is. Maar burgemeester Koelewijn noemt het organiseren van het carbidknallen 'een puzzel'.

"De mensen die gaan carbidschieten moeten zich wel houden aan de regels die het Rijk heeft afgekondigd", stelt Koelewijn. En dat is lastig want carbidschieten, zeker als je dat zoals in Kampen doet in woonwijken, trekt veel publiek.

Nieuwsgierig

"Stel dat het vandaag oudejaarsdag was, dan mogen er niet meer dan twee mensen bij elkaar zijn en als de regels wat versoepeld worden, zijn dat er vier. En anderhalve meter afstand. Dat zijn wel zaken waar we mee te maken krijgen. Ik ben heel nieuwsgierig naar de regels die straks in december gaan gelden en welke ruimte die laten om carbid te kunnen schieten."

Je kunt je afvragen of het verstandig is om, met de geldende coronamaatregelen in het achterhoofd, het carbidschieten door te laten gaan. Daarover is de gemeente met de schuttersvereniging in Kampen in gesprek. De veiligheidsregio komt over twee weken met aanvullende regels.

Ontluchtingsgaatje

Niet alleen Koelewijn, verschillende burgemeester van gemeenten binnen de veiligheidsregio pleiten voor een 'ontluchtingsgaatje', om maar in carbidtermen te blijven. Zodat de carbidschieters nog enig zicht houden op doorgang van de oudejaarstraditie.

En verbieden kan leiden tot wildschieten, realiseert Koelewijn zich terdege. Hij benadrukt dat de contacten met de schuttersvereniging de laatste jaren prima waren en er goede overleggen hebben plaatsgevonden over bijvoorbeeld handhaving van regels. "Daar hebben we de laatste jaren fantastische vorderingen in gemaakt."

Ingewikkeld genoeg

Koelewijn verwacht dat handhaving van de regels rond carbidschieten een stuk makkelijker is als het gewoon is toegestaan binnen de coronaregels. En de politie dus niet de straat op hoeft om carbidschieters te bekeuren puur omdat ze aan het schieten zijn.

Maar zelfs als het mag binnen de coronaregels is het nog ingewikkeld genoeg. "Het is best een puzzel en een kunst om met die extra coronamaatregelen te kijken hoe we daar de komende jaarwisseling invulling aan gaan geven", aldus Koelewijn.