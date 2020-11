Verpleegkundigen uit Twente hebben prettig gesprek met minister: "We zijn gehoord"

Ze omschrijft het als een prettig gesprek. Het onderhoud dat verpleegkundige Eefje van Keeken en haar collega Natasia ten Kattelaar vandaag hadden met minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. De verpleegkundigen willen meer respect, meer salaris en minder regels in de zorg. Concrete toezeggingen deed de minister niet. "Maar we zijn gehoord."

Vorige maand stapten ze in een bestelbus die volgeladen was schoenen. Bestemming: het Malieveld in Den Haag. Onder het motto 'ga maar eens in onze schoenen staan' werden de verzamelde schoenen op het malieveld tentoongespreid.

Positief gevoel

En niet alleen schoenen uit Twente. De actie van de Twentse verpleegkundigen kreeg navolging in het hele land. Het leidde tot een afspraak met de minister. Eefje van Keeken kijkt daar met een positief gevoel op terug ondanks dat ze met weinig concreets terugkeren naar huis.

"De minister gaf aan dat ze heel druk is met corona", zegt Eefje. Aan de ene kant heeft ze daar het volste begrip voor, aan de andere kant schuurt het ook wel een beetje. "Wij zijn ook heel druk met corona. Als je echt wilt, maak je tijd vrij."

Mailen

De minister had wel in de gaten dat ze te maken heeft met twee verpleegkundigen die niet zomaar opgeven. "Ze heeft aangegeven dat we haar altijd mogen blijven mailen en dat ze die mails zal lezen", zegt Eefje die in ieder geval het gevoel heeft dat zij en Natasia zijn gehoord.

Maar een volgende afspraak met deze minister komt er zeer waarschijnlijk niet meer. Dat heeft te maken met drukte door corona maar ook omdat de verkiezingen in maart met rasse schreden naderen. Wie zit er na die verkiezingen op de plek van de minister? Dat is nog niet te zeggen.

Hoge ambtenaar

Dat mailen gaan Eefje en haar collega Natasia zeker doen. Ze zijn vast van plan contact te houden met Anno Pomp, een hoge ambtenaar op het ministerie. "Hij zit er al jaren", aldus Eefje die verwacht dat dit ook nog wel zo zal zijn na de verkiezingen.

Wat Eefje honderd procent is meegevallen is dat de de minister er niet om heen draaide in het gesprek. Een eigenschap die je volgens de verpleegster niet bij veel politici tegenkomt. "Ze heeft ons geen beloftes gedaan die ze niet na kon komen."

Bonus

Eefje en Natasia troffen een minister die heel goed begreep dat ze onder meer respect voor de zorg missen in Den Haag, Er is ook gesproken over de bonussen voor de zorg die nog steeds niet zijn uitgekeerd. "De minister gaf aan daar druk achter te zetten. Daar is ze ook echt mee bezig."

Het gevoel is dus positief maar opnieuw werd Eefje bevestigd in haar beeld dat het uiteindelijk doel alleen bereikt kan worden met kleine stapjes tegelijk. "Wij willen natuurlijk heel snel, maar dat kan niet."

"We zijn al jaren in gesprek. En we gaan ook niet zomaar weer weg. Dat is een belofte."