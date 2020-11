Koninklijke onderscheiding voor brandweercommandant Stephan Wevers tijdens bezoek minister Grapperhaus aan Hengelo

Grapperhaus ging in gesprek met BOA’s, politiemensen en medewerkers uit de crisisorganisatie. Ook woonde hij een crisisteamoverleg bij met alle Twentse burgemeesters. Het bezoek werd afgesloten met de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding aan Stephan Wevers die tot oktober ook voorzitter was van Brandweer Nederland.

Overrompeld

"Je hart staat al meer dan dertig jaar in vuur en vlam voor de brandweer’, zei de minister in zijn speech. ‘Jij staat én gaat voor de brandweer. Bedankt voor alles wat je voor de brandweer in Nederland en onze veiligheid hebt gedaan", aldus de minister.

Stephan Wevers, aanwezig als operationeel leider bij het werkbezoek, werd overrompeld. "Dit kwam voor mij als een grote verrassing. Het is een hele eer dat ik in bijzijn van mijn gezin en directe collega’s deze onderscheiding heb gekregen. Ik ben enorm trots en dankbaar en ik blijf mij natuurlijk de komende jaren inzetten voor de brandweer in Twente, Nederland en Europa."

Stephan Wevers kreeg vanwege de coronacrisis de Koninklijke onderscheiding opgespeld door zijn vrouw. (Foto: Brandweer Twente)

Delen van praktijkervaringen

De minister nam ruim de tijd om in klein gezelschap te praten met medewerkers die volop meedraaien in de crisisorganisatie. Praktijkervaringen werden gedeeld en de minister liet zich informeren over de handhaving in deze moeilijke periode.

"Ik kijk terug op een plezierig en laagdrempelig gesprek", zegt jeugd BOA Rutger Bolier uit Oldenzaal. ‘We hebben onze ervaringen uit de praktijk kunnen toelichten, de minister bood echt een luisterend oor."

Bewondering

De minister sprak zijn bewondering uit voor de hulpverleners. "We mogen als samenleving diep respect hebben voor de waardevolle rol die mensen op zich nemen in deze moeilijke tijd."

Aansluitend woonde de minister een crisisteamoverleg bij met de Twentse burgemeesters. Hierdoor kreeg hij een goed beeld van de situatie in Twente. "Een mooie gelegenheid om de minister bij te praten over de Twentse aanpak en de huidige stand van zaken in onze veiligheidsregio’, vindt Sander Schelberg. "Gelukkig zien we het aantal besmettingen dalen, we zijn er nog niet, maar het is een positieve ontwikkeling."