Expeditie Oost: Jan (57) vliegt in zelfgebouwde vliegtuigen

Het begon allemaal met het in elkaar lijmen van modelvliegtuigjes. Jan's vader vertelde hem altijd dat hij er toch het geduld niet voor zou hebben, maar juist die uitspraak werd voor hem de trigger om door te zetten. Nu stijgt hij regelmatig op in een van zijn zelfgebouwde vliegtuigen vanaf vliegveld Teuge. ''Soms vlieg ik een rondje om de kerk hier in IJsselmuiden, maar we vliegen ook weleens naar Texel of de Duitse grens over.'' Hij moet immers als piloot zijnde wel zijn vlieguren op peil houden voor de geldigheid van zijn vliegbrevet.

Boek met portretten

De Groningse fotograaf Otto Kalkhoven zocht Jan op in zijn werkplaats in IJsselmuiden en besloot dat hij één van de dertig portretten in zijn boek 'MAN&WERKPLAATS' zou worden. ''Ik ben ontzettend trots. In het boek kan ik perfect mijn verhaal over het vliegtuig bouwen vertellen.''