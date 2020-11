Vaclav Cerny debuteert voor Tsjechië met nederlaag tegen Duitsland

Vaclav Cerny heeft vanavond zijn gebuut gemaakt in de nationale ploeg van Tsjechië. De rechtsbuiten van FC Twente stond verrassend genoeg in de basis tegen Duitsland, maar kon niet voorkomen dat er met 1-0 werd verloren.

Dat Cerny aan de aftrap stond in de Red Bull Arena in Leipzig was opmerkelijk, want voor de voormalig jeugdinternational was het pas de eerste keer dat hij geselecteerd werd voor de A-selectie.

Alvast kennismaken

Cerny kon in de vriendschappelijke interland tegen Duitsland alvast kennismaken met Philipp Max. De PSV-back - die eveneens zijn vuurdoop beleefde - is zondag 22 november, wanneer FC Twente bezoek krijgt van PSV, ook de directe tegenstander van Cerny.

In de rust werd de smaakmaker van FC Twente gewisseld. Max zal zijn eerste duel voor 'Die Mannschaft' niet snel vergeten: hij luisterde zijn debuut op met een assist.

Selahi belangrijk voor Albanië

In Enschede komt Lindon Selahi niet in de plannen van trainer Ron Jans voor, maar bij Albanië behoorde hij vandaag tot de eerste elf in de oefenpot tegen Kosovo.

De middenvelder van FC Twente had met een assist bij de 2-0 een groot aandeel in de 2-1 zege. Na 65 minuten werd Selahi gewisseld.

Drommel moet nog even wachten

Joël Drommel moet zoals verwacht nog even wachten op zijn debuut in Oranje. De goalie van FC Twente werd zondag voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Vanaf de bank zag Drommel hoe Nederland met 1-1 gelijkspeelde tegen Spanje.

Türüç scoort tegen Kroatië

Enschedeër Deniz Türüç heeft zich laten zien in de doelpuntrijke oefeninterland tussen Turkije en Kroatië. De oud-speler van onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles tekende vlak voor de theepauze voor de 2-1. De winnende treffer was het niet, want er werd nog driemaal gescoord in Istanbul: 3-3.