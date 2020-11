Wybren Bakker uit Diepenveen op plek 42 bij D66, maar hij staat open voor zetel in Tweede Kamer

Het is even zoeken, maar de aanhouder wint; op plek 42 van de kandidatenlijst van D66 voor de komende Kamerverkiezingen staat de eerste Overijsselaar. Het is fractievoorzitter Wybren Bakker van de Statenfractie in Overijssel.

Natuurlijk wil de politicus uit Diepenveen meer. "Ik vind het echt al eervol dat ik op de lijst sta. De meeste stemmers op D66 zitten op dit moment nu eenmaal in het westen. Ik wil heel graag dat het er ook wat meer uit het oosten worden."

'Toch wat hoger'

Zijn eerste inzet was om te proberen sowieso op die lijst te komen. "Er zijn honderden mensen die daar graag op willen staan. Ik vind het echt al eervol dát ik op die lijst sta. Nu moet ik kijken hoe ik D66-leden kan stimuleren mij toch wat hoger te zetten."

Bakker erkent dat Overijssel niet rijkelijk bedeeld is op de lijst. "Mensen moeten ook willen, dat is stap één. Het gaat om achtergronden van mensen, levenservaring, kennis. Je moet er de tijd voor hebben en willen nemen. Het risico blijft dat het platteland van Overijssel onvoldoende vertegenwoordigd is in de Kamer en daarom moeten we ook meer Overijsselaars richting Den Haag sturen."

'Ik wil ervoor knokken'

De voorzitter van de D66-Statenfractie wil ervoor gaan. "Ik heb die tijd en wil ervoor knokken. Ik doe gewoon graag mee. Prioriteit blijft mijn fractievoorzitterschap En gaan voor het beste voor Overijssel. Maar als ik dat straks op een andere plek zou kunnen doen, dan is dat alleen maar eervol en dan ga ik daarvoor."

Wat dat betreft heeft Bakker in Enschedeër Pieter Omtzigt van het CDA een mooi voorbeeld. Die stond ooit op plek 39 bij Tweede Kamerverkiezingen, maar kwam via voorkeursstemmen alsnog inde Kamer. "We zullen zien. Dinsdag is een eerste online meeting met leden. Vanaf december gaan we proberen de rest van Overijssel zover te krijgen."

De tweede Overijsselaar op de lijst van D66 is Sonja Paauw uit Zwolle op plek 48. Eveneens uit Zwolle is David Hof; hij staat weliswaar in de achterhoede, maar is niet gekoppeld aan een nummer op de lijst.