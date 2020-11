Oproep: Show jouw thuiswerkplek en vertel ons hoe jij mentaal fit blijft

We moeten met z'n allen thuis werken, tenzij het niet anders kan. Sinds het einde van de zomer wordt deze boodschap bij elke persconferentie benadrukt. Inmiddels werken er dagelijks tienduizenden Overijsselaars thuis. De één zit op een kinderslaapkamer, de ander op zolder, de garage of aan de keukentafel. Wij willen graag weten hoe Overijssel thuis werkt. Deel jouw werkplek met anderen en stuur een foto of een filmpje via WhatsApp naar 06 57 03 33 33. Vermeld er ook bij hoe het thuiswerken jou bevalt en hoe je mentaal fit blijft.

Door Gerben Oost

Zelf werk ik alweer vanaf maart zoveel mogelijk thuis. De dagen dat ik sindsdien op de redactie in Hengelo ben geweest zijn op één hand te tellen. De eerste weken zat ik 'gewoon' aan de eettafel in de woonkamer op een houten stoel van een Zweedse meubelgigant. Dat bleek niet ideaal.

Minions-lampje

Inmiddels is mijn werkplek verhuisd naar de slaapkamer van mijn jongste zoon. Vooral om een praktische reden. Hij gaat nog naar de basisschool en heeft 's middags zijn kamer niet nodig om huiswerk te maken. In zijn kamer staat nu een bureau, een paar jaar eerder dan gepland. Hij vindt het best, als ik zijn Minions-lampje maar laat staan. Met de voorleescollectie van Disney heb ik de monitor op de juiste hoogte gezet.

Met een laptop en een telefoon van het werk gaat het thuiswerken best aardig. 's Ochtends is er een online redactievergadering. Het is fijn om even contact te hebben met collega's, ook al zie ik ze op een beeldscherm.

Vast dagritme

Ik heb inmiddels een vast dagritme ontwikkeld, waar ik me strak aan houd. Elke ochtend sta ik op hetzelfde tijdstip op. De eerste weken zat ik dagen achtereen in dezelfde oude trui en een trainingsbroek. Dat doe ik niet meer. Ik kleed me om in kleren die ik ook op de redactie zou dragen.

Om half negen loop ik met een kop koffie naar boven. Na de online ochtendvergadering ga ik aan de slag. Om 10 uur opnieuw koffie. Van half één tot één is het lunchtijd, daarna haal ik buiten kort een frisse neus. In de middag verschilt het ritueel, omdat de kinderen op verschillende tijden thuiskomen. Tussen vijf en half zes gaat de computer uit, maar via de telefoon blijf ik bereikbaar.

Mentaal fit?

Ben ik mentaal ook fit? Zelf denk ik van wel. Ik heb geen sombere gedachtes, ben niet humeuriger dan anders en een korter lontje heb ik ook niet gekregen. Deskundigen vinden dat we ons bewuster moeten zijn van onze mentale fitheid nu we zo veel en zo lang thuis moeten werken. Maandag 16 november start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om die reden een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid.