Zilveren Camera winnaar Gerlinde Schrijver vertelt verhalen met foto's

Fotograaf Gerlinde Schrijver reist de hele wereld over. Ze werkte eerst voor een persbureau, maar koos voor een bestaan als zelfstandig fotograaf. Zo volgde ze de Dakar Rally in Marokko en Zuid-Amerika en reisde ze in het kielzog van de TVM Schaatsploeg. Ze volgde hen een aantal jaren en maakte iconische foto's.

Fotograaf Gerlinde Schrijver reisde in het kielzog van de TVM Schaatsploeg (Foto: Gerlinde Schrijver)

Fotograaf Gerlinde Schrijver reisde in het kielzog van de TVM Schaatsploeg (Foto: Gerlinde Schrijver)

Fotograaf Gerlinde Schrijver reisde in het kielzog van de TVM Schaatsploeg (Foto: Gerlinde Schrijver)

De perenboomgaard in Olst

Nu fotografeert Gerlinde dichter bij huis. In een oeroude Perenboomgaard in Olst. Het is een boomgaard die door de buurt onderhouden wordt en ooit door een boer kado is gedaan. Heel bijzonder om te zien hoe mensen samen de gaard onderhouden, de peren plukken en iedereen meedoet, ervan gebruikt en geniet. Ik ga samen met haar 'op visite'.

Het verhaal van de oeroude Perenboomgaard in Olst (Gerlinde Schrijver) (Foto: RTV Oost)

Peertje uit Olst: Het verhaal van de oeroude Perenboomgaard in Olst (Foto: RTV Oost)

Meisje in de laadbak van een truck

De Zilveren Camera won ze met één foto van een klein meisje, een peuter die in de laadbak van een truck staat. De foto is onderdeel van een serie over de migrantenkaravaan in Mexico. Gerlinde was al vaker in Zuid-Amerika geweest omdat ze voor de Dakar Rally fotografeerde in de woestijnen van Marokko en in Zuid-Amerika. Eenmaal in Mexico volgde ze ook daar natuurlijk het nieuws. In Mexico zelf, maar ook in Amerika, en het viel haar op dat er twee totaal verschillende verhalen verteld werden over de migrantenkaravaan die door Mexico richting Amerika trok. Gerlinde zag families die vluchtten voor gevaar, onveilige samenlevingen en criminaliteit. Amerika vertelde verhalen over jonge mannen die werk en vrouwen inpikten en criminaliteit brachten. Dat wilde ze met eigen ogen vastleggen.

Zilveren Camera 2019: De migrantenkaravaan in Mexico: twee verhalen, één gebeurtenis (Gerlinde Schrijver) (Foto: Gerlinde Schrijver, Zwolle)

Dag van de Doden

Dat ze naar Mexico verhuisde om daar een paar jaar te blijven had een andere reden. Ze zocht haar passie voor haar werk omdat ze daar niet meer bij kwam. Gerlinde verloor in een paar weken tijd haar partner én haar vader. Die gebeurtenissen maakten dat ze zichzelf vragen stelde en haar leven wilde omgooien. Ze vroeg zich af hoe dat dan moet: iemands dood beleven en verwerken. En vooral zocht ze een voorbeeld in anderen. In Mexico word de Dia de Los Muertos. de Dag van de Doden, gevierd. Daar zag ze dat de dood ook gevierd wordt, dat verdriet er mag zijn en dat mensen meer bij de dag leven. Dat wilde ze zien en voelen.

Viering van de Dag van de Doden, Dia de los Muertos in Delia, Mexico (beeldverhaal Gerlinde Schrijver) (Foto: Gerlinde Schrijver, Zwolle)

Viering van de Dag van de Doden, Dia de los Muertos in Delia, Mexico (beeldverhaal Gerlinde Schrijver) (Foto: Gerlinde Schrijver Zwolle)

Zonder woorden

Toen Gerlinde in Mexico woonde kwam ze Gaby Ruiz tegen. Ze raakte met haar aan de praat en vroeg of ze Gaby's uitzonderlijke verhaal over verlies én winst mocht vastleggen. Zonder woorden. Gaby Ruiz is een enorme hondenliefhebber. Ze heeft er zelf een stuk of vijf. Ooit zat ze met haar grootvader in de auto toen hij haar leerde autorijden. Hij zei tegen haar dat ze nooit en te nimmer voor een dier op de snelweg mocht remmen. Ondanks haar liefde voor dieren. En dat is precies wat ze wél deed. Ze verloor haar beide benen bij het auto-ongeluk op de snelweg. Gaby overwon het verlies, toont volop wie ze is en deelt haar verhaal met grote groepen mensen.

Geen woorden: Gerlinde helpt Gaby Ruiz haar verhaal over verlies én winst te vertellen. (Foto: Gerlinde Schrijver)

Fotograaf Gerlinde zoekt en vertelt verhalen met haar fotocamera.

De Spunck-cultuurportretten zie je in oktober en november elke zondag op TV Oost om 11.20 uur. Kijk hier de uitzending over Gerlinde Schrijver!

Deze wordt 's zondags meerdere keren herhaald. Je vindt alle uitzendtijden op www.rtvoost.nl/tv/gids.

Spunck

Het cultuurplatform Spunck is ambitieus, Spunck wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Van schilderij tot beeld, van drummer tot componist, van graffiti tot tattoo, van foto tot ontwerper, van architect tot kanteel, van gedicht tot toneelstuk. En alles wat ertussen zit. Met mooie portretten van kunstenaars, muzikanten en theatermakers. Maar ook met een Open Podium waar iedereen kan optreden en zijn verhaal kan doen, een tour door Overijssel, nieuwe podcasts… plannen die op dit moment worden uitgewerkt en waar je in de nabije toekomst meer van gaat horen. Eén ding is echter zeker, we starten met een serie prachtige portretten van negen culturele vrouwen.