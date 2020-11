Leerlingen basisschool Raalte runnen webshop: 'Ik wil later een eigen bedrijf'

Het is een drukte van jewelste vanaf het moment dat de webshop van BS Kwintijn geopend is. Sommige leerlingen bakken in de keuken pepernoten, de anderen zijn druk met de financiën. "Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met het ondernemerschap, hoe het werkt binnen een bedrijf en wat er allemaal bij komt kijken", zegt leerkracht Marita Klijn Velderman.

'Drukte'

Op de afdeling klantenservice heeft leerling Samuel het al druk: "We hebben nu al drie bestellingen binnen, terwijl we pas een kwartier geleden begonnen zijn!", zegt hij enthousiast. "Hier komen alle bestellingen binnen. Wij printen ze en brengen ze dan naar de afdeling inpak."

En daar staat Magnus met zijn team klaar om alles in te pakken. "We krijgen de lijst van producten. Hier heb ik bijvoorbeeld iemand die graag twee zakjes pepernoten wil. Wij pakken ze in en geven het dan aan klasgenootjes die bij het afhaalpunt staan."

'Later een eigen bedrijf'

Het enthousiasme bij de leerlingen stemt Klijn Velderman tevreden. "Ik heb al wel wat talentjes gespot, hoor. Ze nemen het allemaal heel serieus en dat zal ook wel moeten, want ook de komende dagen hopen we dat de bestellingen binnen blijven komen."

Nu worden er voornamelijk pepernoten verkocht, die ook in de school gebakken worden. Of sommige leerlingen nu al weten of ze ondernemer willen worden? "Ja, ik wil misschien wel een eigen bedrijf later", sluit Magnus af.