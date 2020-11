Er komt deze winter geen Overijsselse Merentocht, niet verantwoord door corona

Het is een moeilijk besluit voor voorzitter Roelof Groen van de Overijsselse Merentocht: "Het hoge woord is er nu uit. We hebben dit echt met pijn in het hart beslist, maar zo'n groot evenement met zoveel mensen is nu gewoon niet verantwoord."

De Overijsselse Merentocht is de Overijsselse tegenhanger van de Elfstedentocht. Start en finish zijn in Steenwijk. Er mogen vijftienduizend mensen starten, dus dat wordt inclusief toeschouwers een enorme drukte in de stad.

Geen alternatieven

Het bestuur heeft nog gekeken hoe het veiliger kan, bijvoorbeeld door het spreiden van de start over meerdere dorpen, maar daarmee ben je er niet, denkt Groen. "Het gaat niet alleen om al die mensen bij elkaar, maar ook de hulpdiensten en ziekenhuizen die overbelast worden. En dat willen we niet."

Het besluit is genomen in overleg met de gemeente Steenwijkerland. Het bestuur wilde niet wachten tot het vriest met deze boodschap. "We willen eerlijk zijn naar onze leden en alle schaatsliefhebbers, die willen we tijdig hiervan in kennis stellen. Het is gewoon niet anders. Onder deze omstandigheden wordt er niet geschaatst".

Roelof Groen (l) en Rob Bats in Giethoorn (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Burgemeester Rob Bats vindt het een dapper besluit van het bestuur van de merentocht: "Ik zie dat het een heel moeilijke beslissing is, en ik heb dan ook groot respect voor het bestuur dat ze nu al in een vroeg stadium duidelijkheid geven."

Geen toertochten

Niet alleen de Overijsselse merentocht mag niet gereden worden. Burgemeester Bats heeft nog meer slecht nieuws voor schaatsliefhebbers; "Na overleg met de schaatsclubs in het gebied en de KNSB hebben we met elkaar besloten om in beginsel geen enkele georganiseerde tocht toe te staan."

De Wieden trekken zodra er wat ijs ligt schaatsers uit het hele land. Dat veroorzaakte ook zonder toertochten en corona al genoeg overlast de afgelopen jaren. Maar dat wil Bats niet op voorhand verbieden: "Natuurlijk, als er ijs ligt gaan mensen schaatsen. En dan is het aan ons om te kijken wat wel en niet acceptabel is".

Ik bid nu voor een heel zachte winter Roelof Groen, voorzitter Overijsselse Merentocht

Koude winter nu extra zuur

De tocht door de Wieden en Weerribben bestaat op papier al sinds 1996 maar is nog nooit verreden omdat het ijs nooit sterk genoeg was. Als dit jaar dan wél die langverwachte strenge winter komt is dat extra zuur.

"Ja, verschrikkelijk, dat beseffen we terdege", zegt Groen: "Ik zal eerlijk zeggen, ik heb altijd gebeden voor ijs, en eigenlijk is het geen reden om voor te bidden, maar nu bid ik toch voor een heel zachte winter."

Hoop op vaccin

Toch houdt Groen de deur nog op een klein kiertje. "Kijk, onder deze omstandigheden kan het echt niet, laat dat duidelijk zijn. Maar als er begin volgend jaar al een vaccin beschikbaar is, en er zijn geen coronabesmettingen meer, dan zijn de draaiboeken ook zo weer uit de kast als het gaat vriezen".