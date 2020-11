Onderwereldoorlog Zwolle: 'Politieonderzoek gebaseerd op leugens'

Verschillende getuigen in het onderzoek naar de Zwolse onderwereldoorlog hebben gelogen over twee broers die de kopstukken zouden zijn van een moordlustige drugsbende. Dat zegt de verdediging van de twee broers Idris en Abas. "De leugens zijn boven water gekomen", stellen hun advocaten vandaag in de rechtbank.

De verdediging heeft al vaker gezegd dat er een complot is gesmeed door een groep tegenstanders om Idris en Abas de schuld te geven van verschillende moordaanslagen in de stad. Zo is er een WhatsAppgesprek waarin staat dat er een plan is "om ze 10 jaar vast te zetten."

De tegenstanders van Idris en Abas zijn met name jongemannen met een Turkse achtergrond. Een deel van hen zou eerder onder de broers gewerkt hebben, maar zijn overgelopen naar het andere kamp.

Lang haar en baard

Zo zeggen ze Abas herkend te hebben als schutter bij een moordaanslag in 2016, net iets ten zuiden van de stad. "Ik herkende hem aan zijn lange haar." Maar twee agenten die de auto hebben gezien waaruit geschoten zou zijn, zeggen: "De inzittenden droegen een muts. Ze hadden lichte baardgroei." Echter, op een foto van twee dagen na die aanslag, is te zien dat Abas een volle baard heeft. " Mijn cliënt kan dat dus niet zijn geweest, in die auto. Het haar was niet te zien en de verhalen over baardgroei komen niet overeen. De getuigen liegen daar dus over."

Misleiding politie

Ook hebben de getuigen de politie laten zoeken naar sporen, waarvan ze wisten dat die er niet zouden zijn. Zo stelt de verdediging: "Abas zou volgens een getuige in een bos hebben geschoten met een automatisch wapen. Dat heeft hij aan de politie gemeld. Maar tegen een vriend heeft diezelfde getuige gezegd dat hij juist zélf heeft geschoten, maar zonder handschoenen te dragen. Hij was bang dat de politie ooit de hulzen zou vinden met zijn vingerafdrukken of dna en heeft ze vervolgens alsnog opgeruimd. Toen de politie kwam, was natuurlijk geen huls meer te vinden."

Een soortgelijk iets is er geflikt door een andere getuige, zo zegt de verdediging van Abas en Idris. "Die getuige zou een wapen hebben gekregen van de broers, het hebben uitgeprobeerd bij de Milligerplas en daar ook hebben weggegooid. Er zijn allemaal tekeningetjes gemaakt waar dat wapen dan zou moeten liggen, maar het is nooit gevonden. Ze deinzen er dus niet voor terug om de politie op het verkeerde been te zetten."

Vrijlating

De advocaten willen graag dat de broers op vrije voeten komen, omdat ze volgens hen vastzitten op leugenachtige verklaringen van de tegenpartij. Ook de advocaten van twee medeverdachten willen graag dat hun cliënten vrij komen. De rechtbank doet daar later vandaag uitspraak over.

Justitie is tegen vrijlating. Volgens het OM zijn de belastende verklaringen tegen de verdachten "over de grote lijn consequent." Daarnaast zijn er ondersteunende bewijsmiddelen dat de broers en medeverdachten wel degelijk betrokken zijn bij verschillende moordaanslagen in de stad.

Liquidatiepogingen

Naast de moordaanslag in 2016 waren er vorig jaar ook verschillende liquidatiepogingen. Zo werd in september Idris beschoten met een automatisch wapen in de wijk Stadshagen. Een maand later was het weer raak. Toen werd in de naastgelegen wijk Holtenbroek een van zijn vermeende opponenten beschoten. Kort hierna werden de broers opgepakt, net hun medeverdachten. Mogelijk dient het eindproces komend voorjaar.

