Inwoners Holtenbroek starten wijkplatform uit ontevredenheid over plannen Zwartewaterzone

Aan de groene rand van Holtenbroek liggen nu onder meer verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens. Een deel van het gebied is opgekocht door Bemog en BPD Woningfonds. De ontwikkelaar wil er onder meer zo'n driehonderd woningen bouwen en richting de stad komt ruimte voor horeca en ontspanning . Het project wordt de Zwartewaterzone genoemd. De projectontwikkelaar heeft onder die naam ook een aparte website opgezet om meer informatie te geven over het project.

Inspraak

Omwonenden dachten inspraak te hebben in de ontwikkeling van het gebied, maar daar bleek volgens henzelf in de praktijk geen sprake van. Een aantal van hen heeft het ongenoegen daarover meermaals geuit tijdens inspraakrondes in de gemeenteraad. Onlangs is wethouder Ed Anker persoonlijk met de omwonenden in gesprek gegaan. Die hebben daar een goed gevoel aan over gehouden omdat in dit gesprek bleek dat de plannen op een flink aantal punten moeten worden bijgesteld.

De Facebookpagina van wijkplatform Groen Holtenbroek (Foto: RTV Oost)

'Dit is voor ons hét moment'

Intussen hebben bewoners in Holtenbroek de handen ineen geslagen en een 'wijkplatform Groen Holtenbroek' opgezet. "Als we twee jaar geleden bij de start van dit project gelijk goed in actie waren gekomen, dan had het er nu heel anders uitgezien", zegt John Beumer, één van de initiatiefnemers. "Dus dit wijkplatform hadden we natuurlijk liever toen al gestart. Maar nu de plannen alsnog door de wethouder zijn afgekeurd en de projectontwikkelaars opnieuw aan het tekenen en rekenen zijn geslagen, is dit voor ons hét moment."

Lees ook: Wethouder tikt projectontwikkelaar op de vingers; plannen Zwartewaterzone moeten opnieuw

"Uit de gesprekken met de wethouder hebben we begrepen dat de gemeente ook niet blij is met de ideeën van de projectontwikkelaars", zegt één van de andere initiatiefnemers Aurelia de Vries. "De wethouder heeft ze afgekeurd en Bemog/BPD Woningfonds moeten de plannen aanpassen. Holtenbroekers, Stadshagenaren en Zwollenaren in het algemeen hebben naar ons idee belang bij een eigen plek om informatie te verzamelen. Op dit wijkplatform kunnen we gezamenlijk optrekken voor onze belangen."