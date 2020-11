Oldenzalers starten crowdfundingactie om kinderen zoals zoon Zev te helpen

In maart dit jaar werden Bastiaan en Lieke de trotse ouders van Zev. Op het eerste oog een gewone baby, maar Zev is geboren met een ernstige hartafwijking. "Een hypoplastisch linkerhartsyndroom", vertelt Bastiaan. Dat betekent dat de linkerhartkamer niet volgroeid is. Zev was drie dagen oud toen hij zijn eerste openhartoperatie onderging. "Je hart is net zo groot als je vuist", legt Bastiaan uit. "Dat gaan ze dan reconstrueren en beter maken, zodat hij kan blijven leven."

Bastiaan, Lieke en Zev zijn goed begeleid op de Hart-op-Weg-poli in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hier werken verschillende specialisten samen zoals neanatologen, kindercardiologen, psychologen, kinderfysiotherapeuten en inspanningsfysiologen.

Zij volgen de ontwikkeling van pasgeborenen met een ernstig aangeboren hartafwijking tot hun achtiende levensjaar. Kinderfysiotherapeute Maaike Sprong kwam al vroeg bij Zev aan het bed op verzoek van de ouders. "Als ik over Zev praat, begin ik gelijk helemaal te stralen", zegt Sprong.

De kinderfysiotherapeute zette met meerdere specialisten het Hart-op-Weg-onderzoek op. "We willen weten hoe we kinderen zo vroeg mogelijk kunnen helpen in hun ontwikkeling. Het is belangrijk om te weten tegen welke problemen ze aanlopen zodat we die zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook om ouders te kunnen informeren over wat zij kunnen betekenen voor de ontwikkeling van een kind", legt Sprong uit.

'Gewoon kind kunnen zijn'

"Dit onderzoek hebben we opgezet omdat wij het in het Wilhelmina Kinderziekenhuis erg belangrijk vinden dat een kind ondanks zijn aangeboren hartafwijking alles uit het leven kan halen. We willen graag weten hoe we hen daar zo goed mogelijk mee kunnen helpen", vertelt Sprong.

Volgens Sprong is het van belang dat een kind goed en zo normaal mogelijk mee kan komen met zijn of haar leeftijdsgenoten. "Ieder kind moet kind kunnen zijn en zoveel mogelijk kunnen doen wat hij of zij graag wil."

Om de Hart-op-Weg-poli te helpen, hebben de ouders van Zev besloten een crowdfundingactie op te zetten. "De actie hebben we GOZEV genoemd, omdat dat de hashtag was die wij eigenlijk altijd gebruikten op sociale media met alle ontwikkelingen over Zev", legt Bastiaan uit.

Jaarlijks 1500 kinderen

Het doel is niet perse zoveel mogelijk geld binnen te halen, vertelt de vader van Zev. "We zijn al heel erg blij als we hier ouders van andere kinderen en Zev mee kunnen helpen. Het is voor belangrijk dat dit onderzoek onder de aandacht komt, omdat er jaarlijks 1500 kinderen met deze afwijking geboren worden. Het is dus niet vanzelfsprekend dat deze kinderen net zo kunnen bewegen en sporten als leeftijdsgenootjes."

Het gaat nu goed met Zev. "Het is zo'n ongelofelijk sterk en krachtig mannetje, daar zijn we ons heel bewust van", aldus de ouders van Zev. Hij staat wel tot zijn achttiende onder controle bij de Hart-op-Weg-poli om hem zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling. "We zijn meer dan trots en Zev maakt ons iedere dag aan het lachen", vertelt de trotse vader.

De crowdfundingactie van Bastiaan en Lieke stopt aanstaande zaterdag om 14 uur met een veiling. Doneren kan (ook na die tijd) via deze link.