Gitaar populair in coronatijd: eindelijk tijd om een instrument te leren spelen

De gitaar staat bekend als het instrument voor de blues: een muzieksoort die bij uitstek past bij de huidige coronatijd.

Alle tijd

Voor mensen die zich thuis zitten te vervelen, blijkt de gitaar een geliefd instrument om de tijd te doden. Daarbij gaat het om muziekliefhebbers die al langere tijd graag eens een instrument willen leren bespelen en daar nu ineens de tijd voor hebben. Maar ook gitaristen die al een instrument hebben en deze 'vervelende tijd' aangrijpen als excuus om zichzelf eindelijk eens te trakteren op dat fraaie exemplaar dat al zolang bovenaan het verlanglijstje prijkt.

Goede zaken

Met name de hele grote webwinkels doen goede zaken. Zo meldt Victor van Bax Shop - de grootste online-instrumentenwinkel van ons land - een plus van circa vijftien procent. "Bij ons zagen we vooral tijdens de eerste coronagolf een enorme stijging. Vergelijkbaar zelfs met Black Friday of de verkoop rond de feestdagen. Nu, tijdens de tweede golf, zien we ook veel reparaties in onze winkels in onder meer Amsterdam."

Statige villa

The Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart is een van de grootste gitaarzaken van Europa. De winkel is gehuisvest in een statige villa, het monumentale voormalige gemeentehuis. De winkel mag artiesten als onder anderen Ilse DeLange, Daniël Lohues en Douwe Bob tot de vaste clientèle rekenen. 'The Fellowship' heeft echter ook een goedlopende webwinkel: circa zestig procent van de gitaren gaat naar het buitenland. Van Scandinavië, Australië en Azië tot Amerika.

Een archieffoto van de muziekschool van 'The Fellowship', gehuisvest in het voormalig gemeentehuis (Foto: RTV Oost)

Bucketlist

Behalve reguliere modellen verkoopt deze winkel ook gitaren in het hele hoge segment en is daardoor minder conjunctuurgevoelig. "Veel beroepsmusici blijven nu weg, omdat er gewoon minder werk is", zegt eigenaar Rudi Bults. "Daar staat tegenover dat anderen zich thuis vervelen en nu ineens alle tijd hebben om hun hobby te beoefenen. Daarbij heb je onder meer te maken met de 'bucketlist-kopers': mensen die een bepaalde gitaar al heel lang graag willen hebben en 'm dan in deze tijd aanschaffen. Om zichzelf te trakteren zeg maar."

Bults meldt een forse toename van de gitaarverkoop: "Alleen maart was het even wat minder. Maar inclusief die maand hebben we dit jaar tot nog toe 25 procent meer omzet gedraaid. We hebben daar goed zicht op omdat we de cijfers maandelijks bijhouden. Met name na het afkondigen van strengere coronaregels zien we tijdelijk even wat minder aanloop in de winkel, maar zodra die worden versoepeld is het meteen extra druk. En in tijden dat we minder klanten over de vloer krijgen, zien we op datzelfde moment een toename van de online verkoop."

Leren spelen

'The Fellowship' heeft ook een eigen muziekschool. "We krijgen in deze tijd meer aanmeldingen van leerlingen. Jongeren, maar ook ouderen die hun hele leven ooit al eens graag gitaar wilden leren spelen en daar nu de tijd rijp voor achten."

Bults, die intussen mondkapjes met het logo van zijn winkel heeft laten drukken, heeft overigens wel een streng deurbeleid. Voor de klanten liggen papieren mondkapjes klaar en staat er een bus desinfecterende zeep. Ook staat er een temperatuurmeter. "Als mensen koorts hebben dan maakt dat ding een oorverdovend kabaal. We hebben het getest met een aansteker, dat werkt feilloos."

Kleinere middenstanders

Bij de kleinere winkels raken ze van corona wat minder in jubelstemming. "Omdat we het toch meer van het persoonlijke contact moeten hebben", zegt Kaj Ringenier van Kaj's Guitarstore in Enschede; sinds jaar en dag een begrip in gitaarspelend Twente. "En je ziet vooral dat het door corona minder druk is op straat. Daar komt bij dat we heel veel studenten als klant hebben. Die zijn nu vaak niet in de stad. Groepen klanten die nu dus niet zomaar even binnen komen lopen."

De omzet verloopt door corona erg grillig. "Met name als er net stengere coronaregels zijn aangekondigd, is het een stuk rustiger in de winkel." Al heeft ook Ringenier wel degelijk de indruk dat er meer gitaar wordt gespeeld in coronatijd. "We hebben bijvoorbeeld wel opvallend veel reparaties. Maar vooralsnog zijn het de echt grote jongens die volop profiteren van corona."

GELUKSPSYCHOLOOG

Volgens gelukspsycholoog Josje Smeets bezorgt het bespelen van een instrument een prettig en soms zelfs euforisch gevoel: "Het activeert bepaalde delen van de hersenen, die vooral de motoriek aansturen. Je moet bij het bespelen van een instrument goed nadenken, bij het noten lezen bijvoorbeeld, terwijl het bovendien gepaard gaat met emoties. Ook komen er bepaalde stofjes vrij die een prettig gevoel geven. Dopamine voor de korte termijn, serotonine voor de lange termijn." Uit onderzoek blijkt dat met name klassieke muziek een ontspannend gevoel geeft. "Hoewel juist weinig mensen naar die muziek luisteren, hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat je vooral van klassiek rustiger wordt."