Zwarte Piet verdwijnt in stilte uit de bibliotheek: "Wij gaan mee met de tijdgeest"

Bibliotheken in Overijssel zijn bezig om boeken waarin Zwarte Piet voorkomt uit de collectie te halen. "Wij hebben in stilte afscheid genomen van Zwarte Piet", zegt Gert-Jan Sweep, directeur van de bibliotheek in Almelo. "Wij gaan mee met de tijdgeest."

Verschillende media besteedden vandaag aandacht aan het verdwijnen van boeken met Zwarte Piet uit de collecties van bibliotheken. Alsof bibliotheken in het land gezamenlijk hebben besloten om de boeken op hetzelfde moment de deur uit te doen. Dat is niet zo, zegt bibliotheekdirecteur Sweep. "Het is ook weer niet zo toevallig als het lijkt. Het heeft wel degelijk een reden dat dit juist nu gebeurt."

Het heeft een reden dat het juist nu gebeurt Gert-Jan Sweep, directeur bibliotheek Almelo

Sweep refereert aan de Black Lives Matter-protesten die afgelopen zomer in Amerika plaatsvonden en zich verspreidden over de wereld. "Maar ook het feit dat minister-president Rutte van mening is veranderd over Zwarte Piet en de manier waarop internetgiganten als Facebook en Amazon ermee omgaan.

Dichter bij huis weert Bol.com boeken en spullen waarop Zwarte Piet staat. De bibliotheken hebben geen leidende rol genomen, maar we gaan wel mee in de huidige tijdsgeest."

In stilte afscheid genomen

De Almelose bieb haalde onlangs de laatste boeken met Zwarte Piet uit de collectie. Op de achtergrond was de bibliotheek daar al langer mee bezig. "Een kinderboek slijt snel en gaat zo'n drie tot vijf jaar mee. Na drie tot vijf jaar is zo'n boek afgeschreven en verdwijnt uit de collectie. Omdat er geen nieuwe sinterklaasboeken met Zwarte Piet worden geschreven, verdwenen de boeken al uit de bieb. Je zou kunnen zeggen dat we in stilte afscheid hebben genomen van Zwarte Piet."

Paar boze reacties

Niet iedereen stelt de beslissing van de bieb op prijs. Directeur Sweep ontving twee mailtjes waarin mensen in behoorlijke stevige bewoordingen lieten weten dat ze het maar niets vonden.

Niet te koop

De bieb biedt in veel gevallen afgeschreven boeken, dvd's, cd's of tijdschriften te koop aan. Maar wie hoopt voor een prikkie in het bezit te kunnen komen van een sinterklaasboek met Zwarte Pieten, die heeft pech. "Jeugdboeken bieden we nooit te koop aan."