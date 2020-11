Overijssel en Gelderland roepen Rijk op samen te werken bij aanpak werkloosheid door coronacrisis

"We zullen alle middelen nodig hebben om de klappen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt op te vangen", stelt de Overijsselse gedeputeerde Tijs de Bree (Arbeidsmarkt).

Tweede Kamer

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Hierin is een herstelplan opgenomen waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor om-, bij- en herscholing van werknemers die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten.

De Oost-Nederlandse regio’s en de provincie zijn blij met de steun die het Rijk op dit vlak levert en willen graag samenwerken om de middelen zo effectief mogelijk in te zetten. In de regio’s is de afgelopen jaren een stevige infrastructuur opgebouwd en veel ervaring opgedaan in scholing van werknemers en mensen die ongewenst aan de zijlijn staan.

"In veel regio’s bereiken we inmiddels zowel werkzoekenden als ondernemers met een bewezen aanpak. Deze infrastructuur kan direct worden ingezet", aldus De Bree. "We willen graag samenwerken met het Rijk om de herstelgelden op een goede, vertrouwde manier in de regio’s te laten landen. Doen wat werkt.”

Aansluiten bij provinciale herstelplannen

“Er komt een golf aan werkloosheid aan. Door corona dreigen hele sectoren om te vallen, terwijl er in andere sectoren een groot tekort aan mensen is", vult zijn Gelderse collega-gedeputeerde Peter Kerris aan. Hij wijst op de zorg, de bouw en de energietransitie.

"Met sectoroverstijgende omscholingstrajecten zoals Leve(n) Lang Vakmanschap hebben provincies en arbeidsmarktregio’s laten zien hoe we mensen van werk naar werk kunnen begeleiden. Maak daar gebruik van", roept hij het Rijk op.

“Covid-19 heeft grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid, voor ondernemers en inwoners", zegt wethouder René de Heer van de gemeente Zwolle. Hij is bovendien portefeuillehouder Arbeidsmarkt voor de Regio Zwolle.

"Het is belangrijk dat middelen terechtkomen waar ze het meest nodig zijn: bij de mensen zelf. Zonder veel gedoe. Belangrijk is om landelijk beleid niet centraal uit te zetten, maar op te pakken dichtbij de ondernemer en inwoners."