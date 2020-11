Politie zoekt na aanhouding nog een tweede betrokkene bij brandstichting huis Enschede

De brand legde in de nacht van vrijdag 7 augustus de tussenwoning volledig in de as. De bewoners waren op dat moment op vakantie elders in Nederland. Ze werden gebeld dat ze onmiddellijk naar Enschede moesten komen en de moed zakte ze in de schoenen toen bij aankomst bleek dat ze letterlijk huis en haard kwijt waren.

Tekst gaat verder onder de video

De brandstichter of brandstichters hebben met deze daad het risico genomen dat er gewonden of doden zouden vallen. Tijdens de felle uitslaande brand in het rijtjeshuis lagen de buren te slapen. De bewoners zelf waren er niet. Als ze thuis waren geweest, was de kans heel reëel dat ze het niet zouden hebben overleefd. Dat was de ontnuchterende conclusie van de brandweer.

Huis is door brand verwoest (Foto: Onder de Loep)

Wat is het motief?

Een eigen huis hebben ze niet meer, "maar gelukkig hebben we elkaar nog" zei de bewoner eerder in Onder de Loep. Niet alles natuurlijk, maar de meeste spullen zijn te vervangen, maar waarom werd hun huis in brand gestoken? Het echtpaar heeft er geen antwoord op. Ze hebben geen conflicten die tot zoiets zouden kunnen leiden. Het onderzoeksteam van de politie houdt er rekening mee dat er in de buurt iets speelt en dat het echtpaar daar onbedoeld slachtoffer is geworden.

Weet je iets over die tweede betrokkene? Weet je iets over een motief voor de brandstichting?

Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link