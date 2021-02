NAM ruimt oude boorputten op en geeft terrein terug aan grondeigenaar

Het gaat om oude putten die gebruikt zijn voor de winning van gas of voor de injectie van afvalwater uit de Drentse oliewinning. Het gas is uit de grond gehaald en voor afvalwaterinjectie zijn de locaties niet (meer) geschikt. Alle putten die worden geruimd liggen in Noordoost-Twente en binnenkort wordt begonnen met put 'Deurningen 1'.

De NAM ontmanteld de oude boorlocaties en sluit ze hermetisch af. Verontreinigingen in de grond worden gesaneerd, de plak asfalt wordt weggehaald en dan krijgt de oorspronkelijke eigenaar de grond weer terug in beheer. Op de meeste locaties werd de grond gepacht van de eigenaar.

Overzicht van de boorputten die door NAM worden ontmanteld (Foto: RTV Oost)

'Geen andere gebruiksmogelijkheden'

"Bij al die locaties worden de putten in weggehaald, want we zien voor ons geen andere mogelijkheden van gebruik", legt geoloog Vincent van Engelen uit. Van Engelen is in dienst van de NAM en coördineert het ruimen van oude putten. Weghalen betekent in dit geval dat de put diep in de bodem op een aantal plekken met beton wordt afgedekt.

Op sommige locaties is de NAM op zoek naar nuttig hergebruik. Zo wordt op het terrein van de oude gaszuiveringsinstallatie in Emmen een groot zonnepark aangelegd. De al aanwezige elektriciteitskabels kunnen hier bijvoorbeeld goed voor worden gebruikt. Zo is de NAM op meer plekken aan het zoeken naar een andere invulling. Los van het nut van hergebruik scheelt dat ook in de opruimkosten.

NAM heeft 34 locaties in Overijssel waarvan 15 niet meer in gebruik zijn (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Komende maand

De Nederlandse Aardolie Maatschappij begint waarschijnlijk komende maand met het ruimen van de eerste put.

Zeker is wel dat de oude NAM-locatie in het Spingendal in Tubbergen na ontmanteling niet voor een ander doel zal worden hergebruikt. "Dat lijkt in zo'n waardevol natuurgebied niet zo verstandig", aldus NAM-geoloog Van Engelen.

Het gebied rond de NAM-locatie in het Springendal is de afgelopen jaren al erg veranderd. Onder de locatie moet nog worden gesaneerd, maar NAM heeft al wel een forse grondverontreiniging naast de winlocatie opgeruimd. Staatsbosbeheer maakte van de gelegenheid gebruik om oude bomen te kappen en er een kikkerpoel aan te leggen.