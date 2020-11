VVD Zwolle: terrassen het hele jaar door open en is er een draaiboek voor een vaccinatie-campagne?

Zwolle moet snel een plan klaar hebben over een grote vaccinnatiecampagne. Dat stelt de VVD in de Zwolse gemeenteraad.

Er zijn volgens de partij hoopvolle berichten over een vaccin tegen corona. Al valt er nog niets te zeggen over wanneer dat vaccin er is. Toch moet er al wel snel een plan van aanpak klaarliggen voor een grote vaccinatiecampagne in Zwolle.

Volgens de partij is het belangrijk dat een massale inenting snel en ordelijk verloopt. Als alles op het laatste moment geregeld moet worden kan dat ten koste gaan aan kostbare tijd.

Begroting 2021

De partij heeft zelf geen uitgewerkt voorstel ingediend, maar vraagt vooral aan het stadsbestuur om daar spoedig mee bezig te gaan. Fractievoorzitter Thom van Campen noemt als voorbeeld de IJsselhallen en de Nieuwe Buiten Sociëteit als locaties waar grote groepen mensen een vaccin kunnen halen.

Vandaag bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2021. De VVD grijpt deze vergadering aan om nieuwe ideeën te presenteren.

Terrassen

Een ander voorstel gaat over de terrassen in de binnenstad. Sinds de corona-uitbraak mogen horecaondernemers een veel groter deel van de openbare ruimte gebruiken voor de terrassen. Zo kunnen tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar staan. De VVD vindt dat de binnenstad van Zwolle er een stuk gezelliger van is geworden en stelt voor om dit beleid zo te houden. Ook zou dat een steun in de rug kunnen zijn voor de horeca.

Langer open

Ook doet de partij een voorstel om de terrassen het hele jaar door open te houden. Als de horeca weer (beperkt) open zou mogen dan is de verwachting dat er maar een beperkt aantal mensen binnen mag zijn. De terrassen buiten lijken als het gaat om het besmettingsrisico een stuk veiliger.