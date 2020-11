D-Day voor Hengelose binnenstad: willen ondernemers nog meebetalen aan evenementen?

Tot en met zondag kunnen binnenstadondernemers stemmen op de zogenoemde BIZ (Bedrijven Investeringszone). Doel is om hiermee de binnenstad aantrekkelijker te maken voor het publiek.

In het plan staan bedragen die ondernemers bijdragen aan de ‘evenementenpot’. Als het plan er door komt, moet iedere ondernemer in de binnenstadzone meebetalen.



Coronacrisis

En daar heeft niet iedereen zin in. “Ik weet niet of mijn bedrijf de crisis overleeft, dus waarom betalen?”, vraagt Rahim Mirzai zich af. Hij merkt al jaren dat het rustiger wordt in zijn telecomwinkel. De coronacrisis zou wel eens de nekslag kunnen betekenen. “Dus ik stem ‘nee’.”



Rahim wist tijdens het stemmen niet dat de gemeente het komende jaar volledig wil vergoeden voor de ondernemers. “Als ik dat had geweten, had ik op ‘ja’ gestemd.”

Rahim stemt deze keer 'nee' (Foto: RTV Oost)

Een andere ondernemer stemt alsnog ‘nee’, ondanks de vergoeding. Reden: de ‘grote bedrijven’, die volgens hem niet willen meebetalen. “Lokale ondernemers trekken de portemonnee wel, maar de grote jongens betalen gewoon niet.”



'Hoofdkantoor bepaalt'

Een rondgang langs ‘de groten’ levert weinig antwoorden op. Filiaalmanagers van Pearle, Hema, Intertoys en Vodafone verwijzen ons naar de directie. “Hoofdkantoor bepaalt of we mee willen doen aan BIZ”, is het antwoord steeds. “Ik weet niet wat ze stemmen.”



Toch lijkt het gros van de middenstanders achter het initiatief te staan. “Hengelo heeft prachtige evenementen”, zegt Sandra Assink van Kousen Elzinga. “Die trekken heel veel mensen naar de binnenstad. Ik stem zeker ‘ja’.”

Sandra Assink stemt vol overtuiging 'ja' (Foto: RTV Oost)

Ondertussen wacht Peter Bebseler in spanning af. Als voorzitter van de Stichting Centrummanagement Hengelo is hij nauw betrokken bij de BIZ. “We hebben een minimumaantal stemmen nodig. We moeten er nog veertig hebben”, aldus Bebseler.



Race tegen de klok

Voor Bebseler staat er daarmee een druk weekend voor de boeg; aan hem de taak om nog veertig ondernemers over de streep te trekken. “Het was vorige keer ook een close call’, zegt hij. “Maar ik heb er vertrouwen in. Hengelo heeft dit écht nodig.”



“Het is niet zo dat er helemaal niets meer te doen is als de BIZ er niet doorkomt”, zegt Bebseler. “Maar er is wel opeens flink minder geld beschikbaar.” Dinsdagavond wordt duidelijk of de BIZ de komende vijf jaar blijft bestaan in Hengelo.