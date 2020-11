Zucht van verlichting door Almelo, minder forse bezuinigingen op cultuur

Na een marathonvergadering van ruim 12 uur was de Almelose raad eruit: de voorgenomen bezuinigingen komen er wel, maar allemaal net iets milder en meer uitgesmeerd over langere tijd.

Er lag vanochtend een collegevoorstel op tafel waardoor 1,7 miljoen euro bezuinigd zou worden op verschillende maatschappelijke en culturele instellingen variërend van 50 duizend tot 200 duizend euro per instelling. Bezuinigingen die de inwoners van Almelo direct raken, want het gaat om onder andere bezuinigingen op de bibliotheek, de muziekschool en verschillende sportvoorzieningen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Jan Martin van Rees zijn de voorstellen helemaal niet zo vreemd: “We zijn met al deze partijen in gesprek en het verwijt dat er geen idee achter deze bezuinigingen zit is niet waar. We hebben de bibliotheek gevraagd eens goed naar de toekomst te kijken, steeds minder jonge lezers komen er en ook de functie van een bieb verandert. Meer focus op laaggeletterdheid en nieuwe media. Swe hebben de bibliotheek gevraagd om met een voorstel te komen, dat kwam maar niet en daarom vullen we het zelf in.”

Onder vuur

Van Rees lag erg onder vuur om de bezuinigingen op muziekschool Kaliber: “Daarmee zijn we goede en constructieve gesprekken aan het voeren.” Probleem volgens de raad en ook Kaliber zelf is dat de gemeente niet duidelijk op papier heeft gezet wat er besproken is. Van Rees: “We hebben afgesproken om Kaliber alleen te laten bezuinigen op huisvesting.”

De muziekschool zit nu in een monumentaal gebouw aan de Elisabethhof en zou delen daarvan volgens de gemeente kunnen verhuren aan andere partijen. Na de toezegging aan de raad van Van Rees dat wanneer er meer bezuinigd moet worden dan alleen op huisvesting hij terugkomt naar de raad, ging deze akkoord.

Rechtszaak

Verschillende organisaties voelden zich eerder genoodzaakt om naar de bestuursrechter te stappen om de bezuiniging aan te vechten. Directeur Angelina Schoonewille van Kaliber geeft aan dat ze helemaal geen rechtszaak wil tegen de gemeente omdat de samenwerking altijd goed gegaan is, maar zij kon zich niet vinden in hoe het ging: “De muziekschool is nog in overleg met de gemeente hoe en vooral hoeveel er bezuinigd kan worden, waarop Almelo met een definitief voorstel kwam dat niet overeenkwam met wat er besproken is.” Schoonewille geeft aan dat als de gemeente inderdaad alleen op huisvesting wil bezuinigen, Kaliber de voorgenomen rechtszaak niet door wil laten gaan.

Eerder had de bibliotheek ook een zaak aangekondigd, maar die is weer ingetrokken omdat het te bezuinigen bedrag uitgesmeerd kan worden over paar jaar i.p.v. direct 200 duizend vanaf 2021.

Stortvloed van moties

Omdat Almelo maar liefst veertien partijen heeft die allemaal op- en aanmerkingen op de begroting hadden, was de dag gevuld met een stortvloed aan moties en amendementen over uiteenlopende onderwerpen als dierenwelzijn, de genoemde culturele instellingen en de binnenstad van Almelo.

Door corona leek het vandaag nog even spannend te worden want coalitiepartij LAS heeft te maken met raadsleden die niet in de raadszaal konden zijn doordat ze besmet waren met corona en dat moest wel om te kunnen stemmen. Maar een sneltest bracht uitkomst.

Fractievoorzitter Louis Kampman liet zich vandaag testen en door een negatief resultaat kon hij op tijd in de raadszaal zijn om mee te stemmen. Ookl wethouder Jan Martin van Rees liet zich sneltesten en kon zo als één van de verantwoordelijk wethouders uitleg geven.

Een voorstel van de oppositie om de bezuinigingen met 60 procent te verminderen haalde het niet. Uiteindelijk moet de Bibliotheek in 2021 100 duizend euro en 2022 en volgende jaren 200 duizend euro bezuinigen. Het Stadsmuseum Almelo moet volgend jaar 15 duizend euro, het jaar daarna 35 duizend euro en in 2023 50 duizend euro bezuinigen.

Gratis zwemmen voor minima

De meeste ingediende moties werden verworpen, maar een voorsatel van Forum voor Rechts om kinderen uit huishoudens die leven van een minimum inkomengratis te laten zwemmen in Het Sportpark werd wel aangenomen. Net als een oproep richting rijk om het minimumloon te verghogen.