Internationale nominatie voor Grotestraat in Nijverdal

De award is een initiatief van Green Cities for a Sustainable Europe. Dit is een internationaal platform dat de vergroening van de openbare ruimte stimuleert door innovatieve ideeën, informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek en door technische expertise aan te bieden.

Waterbergingen

De Grotestraat is de Nederlandse inzending en moet concurreren met zes andere overgebleven landen. De nominatie is te danken aan de wijze waarop de straat na ingebruikname van de Salland-Twente tunnel is ingericht.

Projectleider Vincent Rodijk legt uit: "We hebben in het ontwerp rekening gehouden met klimaatverandering. We krijgen steeds vaker hoosbuien. Al dat water kunnen we hier in het dal opvangen in waterbergingen. Zo houden de winkeliers droge voeten. Maar we zien ook vaker extreme droogte. Door de vele beplanting houden we het water langer vast en blijft het ook op hete dagen langer koel en aangenaam in het centrum".

Cadeau

Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis van Hellendoorn is trots op de nominatie. "We zijn eerder genomineerd geweest, zoals Het Zonnetje van het Nationaal Deltacongres. Maar de nieuwe Grotestraat is vooral een cadeau voor de mensen die hier komen om te winkelen of te recreëren".

Er zijn meer succesfactoren aan te wijzen volgens Overmeen-Bakhuis. "De straat is aangepakt in samenspraak met ondernemers, inwoners en de gemeente. Door alles in kaart te brengen hebben wij gekeken wat technisch haalbaar is", zegt de wethouder.

Grotestraat trekt aandacht

Ook over de beplanting is nagedacht. "We hebben Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug in onze achtertuin en dat wilden we graag doortrekken naar het centrum. Vandaar dat de beplanting is afgeleid van de beplanting op De Sallandse Heuvelrug" , zegt Rodijk.

Al die nominaties trekken de aandacht van andere gemeenten en overheden. "We hebben al heel veel mensen gehad die hier een kijkje wilden nemen. Ook de Deltacommissaris wil hier graag een keertje komen kijken", zegt Overmeen-Bakhuis.

De Green Choice Award wordt op 2 december uitgereikt.