200 handtekeningen tegen komst psychisch kwetsbare patiënten in Hengelose wijk

Bewoners van de wijk Woolder Es in Hengelo maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van 25 psychisch kwetsbare patiënten van zorginstelling RIBW. Een actie van een aantal buurtbewoners tegen deze omvang leverde in korte tijd tweehonderd handtekeningen op. Wethouder Bas van Wakeren nam de handtekeningen in ontvangst.

Het pand aan de Steenmeijerstraat is gekocht door een projectontwikkelaar. Die wil er 25 woonunits realiseren voor even zoveel cliënten van de RIBW groep Overijssel.

De buurtbewoners, verenigd in een belangengroep, vinden dit aantal echt te veel. "De Woolder Es is een kleine wijk met weinig voorzieningen. We hebben een supermarkt en een snackbar. In de naaste omgeving liggen ook al het Gezondheidspark, een woonzorgcentrum, twee basisscholen en een school voor middelbaar onderwijs." De bewoners willen er mee zeggen dat de druk op de buurt al groot is.

Aanslag op gevoel van veiligheid

De bewoners benadrukken dat ze niet tegen zorg in de wijk zijn, maar dat de zorg die deze mensen nodig hebben niet in de buurt past. "Uiteraard verdient iedereen een goede plek in onze samenleving. Een groep van 25 psychisch kwetsbare mensen doet een te grote aanslag op ons gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Het RIBW kan ons geen garanties geven hoe zij de veiligheid en de leefbaarheid van onze wijk kan waarborgen."

Het pand is volgens de belangengroep wel geschikt voor een kleiner aantal bewoners van het RIBW. De fysiotherapiepraktijk die er nu zit zou ook kunnen blijven. De bewoners zien ook mogelijkheden voor andere manieren van zorg in het gebouw. De belangengroep is erover in gesprek met onder meer de gemeente Hengelo en het RIBW. De gesprekken hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Serieus signaal

De belangengroep vindt dat de buurt met de handtekeningenactie een duidelijk signaal afgeeft. "De gemeente Hengelo moet onze zorgen serieus nemen en laten zien dat ze er voor alle inwoners is en niet alleen voor de inwoners die zorg nodig hebben."