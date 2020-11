Vuurwerkverbod definitief, carbidschieten niet genoemd

Er komt tijdens de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag bekendgemaakt na de ministerraad. De enige manieren om nog 'knallend' het jaar uit te gaan is met het lichte F1-vuurwerk zoals sterretjes of knalerwtjes. Maar ook carbidschieten, een traditie in veel Overijsselse plaatsen, is vooralsnog toegestaan.

Het was deze week al een veelbesproken onderwerp: het vuurwerkverbod. Sinds vanmiddag weten vuurwerkliefhebbers, -verkopers en -importeurs dan echt waar ze aan toe zijn. Geen geknal dit jaar. Volgens het kabinet geldt het verbod alleen voor deze jaarwisseling om zo de vanwege corona overbelaste zorg te ontzien.

Carbidschieten

De Veiligheidsregio IJsselland liet afgelopen woensdag al weten dat carbidschieten dit jaar voorlopig gewoon is toegestaan. "Carbid valt niet onder het vuurwerkverbod en daarom mag ook dit jaar deze traditie in onze veiligheidsregio doorgaan", zei de woordvoerster toen. Veiligheidsregio Twente heeft het onderwerp voor volgende week op de agenda staan.

De vraag is nog wel hoe het carbidschieten eind december mogelijk is binnen de dan geldende coronaregels. Momenteel is het nog altijd zo dat groepen buiten uit maximaal twee personen mogen bestaan.

Burgemeester Bort Koelewijn van de gemeente Kampen gunt Overijsselaars hun traditie, maar is tegelijkertijd kritisch. "Je kunt je afvragen of het verstandig is om, met de geldende coronamaatregelen in het achterhoofd, het carbidschieten door te laten gaan."

Importeurs

Het besluit komt zeven weken voor oud en nieuw. Importeurs hebben hun vuurwerkbestellingen al lang gedaan.

Dat geldt ook voor Ruud van den Broeke. De Wierdenaar heeft al drie miljoen kilo vuurwerk besteld uit China. Daarnaast vreest hij dat het verbod illegale handel zal stimuleren. "Waardoor het alleen nog maar gevaarlijker wordt."

Compensatie

Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit om de vuurwerkbranche te compenseren. Dat is nodig, want zonder compensatie gaan velen het waarschijnlijk niet redden.

"Bovendien moeten we voor meer dan honderd procent gecompenseerd worden", zegt Van den Broeke. "Want van de winst die we ieder jaar boeken, kopen we een nieuwe lading in."

Opslag en transport

De compensatie is bedoeld voor het verlies aan omzet, maar volgens Van Veldhoven ook bedoeld voor de veilige opslag en transport van vuurwerk dat niet is verkocht. Er is voldoende opslagcapaciteit.

De staatssecretaris gaat het voorstel nog bespreken met de vuurwerkbranche. Het vuurwerk hoeft niet vernietigd te worden, omdat het volgend jaar kan worden verkocht.

Boetes

Het verbod zal worden gehandhaafd met boetes, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Een boete zal minimaal 100 euro bedragen. Dat betekent dat mensen die bekeurd worden ook een strafblad krijgen.

Volgens de politie is de handhaving beter te doen als er een totaalverbod is, aldus Grapperhaus. "Dan is het duidelijker." Hij hoopt overigens dat het niet op handhaven zal aankomen. "Doe nou alsjeblieft verstandig mensen, leef dat verbod na", zegt de bewindsman.