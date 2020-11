Hulpinstantie beticht gemeente Enschede van machtsmisbruik: "De maat is vol"

Ambtenaren van de gemeente Enschede maken zich schuldig aan machtsmisbruik en burgers worden financieel benadeeld door het onjuist terugvorderen of stopzetten van toeslagen. Die forse uitlatingen doet Diaconaal Platform Enschede (DPE), dat Enschedeërs met financiële problemen of andere uitdagingen helpt.

DPE luidt in een brief aan alle raadsleden van Enschede 'de noodklok'. De instantie zegt 'voorbeelden te over te hebben' van inwoners die financieel benadeeld worden door de gemeente. Aanvragen van burgers worden afgewezen, vertraagd of soms totaal niet beantwoord, stelt DPE.

Drieduizend hulpaanvragen

Bij DPE, dat zich omschrijft als hulpverleningsorganisatie, werken zo'n vijftig vrijwilligers. Zij ondersteunen inwoners die minder zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld door hen te helpen met het invullen van een formulier voor het aanvragen van een toeslag. Jaarlijks ontvangt de organisatie zo'n drieduizend hulpaanvragen van Enschedeërs.

DPE-voorzitter Jan Bonne Veldhuizen haalde eerder al fel uit naar de gemeente, maar nu is volgens Veldhuizen de maat echt vol. "We worden monddood gemaakt door de gemeente. We zijn al achttien maanden bezig om tot een constructief gesprek te komen, maar telkens zonder oplossing."

Veldhuizen eist in de brief aan het college en aan alle raadsleden, dat er een extern onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken binnen de gemeente Enschede.

Gemeente roept op tot rust

De gemeente Enschede laat bij monde van locoburgemeester Niels van den Berg weten dat het alle stukken heeft ontvangen en doorgelezen. "We hebben vanmiddag in het college met burgemeester en wethouders erover gesproken", zegt Van den Berg. De locoburgemeester wil niet via de media reageren op de aantijgingen. "We sturen DPE nog deze week een brief waarin we uitgebreid reageren", zegt Van den Berg, die oproept tot rust.

De locoburgemeester zegt wel te gaan kijken naar de juridische aspecten rondom de bezwaar- en beroepsprocedure en de aantijgingen van DPE daarop. "Zie het als een soort van juridische check op hun bevinden en opvattingen."