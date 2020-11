Crystal meth-lab Vroomshoop zat verstopt achter antieke kast

Zoals RTV Oost vorige week meldde, werd in het drugslab dat begin deze maand werd ontmanteld de extreem verslavende drug crystal meth gemaakt. Nadat deze zomer in Willemsoord een crystal meth-lab in een statige villa werd ontdekt, is het de tweede keer in Overijssel dat een dergelijke productielocatie wordt aangetroffen. Voor Twente is het een twijfelachtige primeur.

Posten bij sportschool

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie enkele dagen voor de inval informatie binnenkreeg over een verdachte situatie in de sportschool aan de Afrikalaan. Daarop werden de telefoons van meerdere verdachten afgetapt en werd er gepost bij de sportschool. Hoewel die normaal gesproken rond half negen open gaat, was er rond vijf uur 's ochtends al volop bedrijvigheid.

Max Verstappen

Ook nadat de sportschool om half elf weer de deuren had gesloten, bleef het een drukte van belang. Daarop werd besloten een inval te doen.

Sportschoolhouder Harry A. (57) uit Beerzerveld en zijn 44-jarige echtgenote Marlen, van oorsprong van Colombiaanse afkomst, zaten op dat moment net te eten. Ze verklaarden dat Harry zijn vrouw had opgehaald om na sluitingstijd samen in de sportschool de Formule 1-wedstrijd van Max Verstappen te bekijken. Ruim voordat het startsein viel, waren ze echter al door een zwaarbewapend arrestatieteam geblinddoekt en in de boeien geslagen afgevoerd.

De antieke kast

Het drugslab bevond zich in een afzonderlijk deel van de sportschool. Op ruim tien meter van de ruimte voor de kickboksers. Bij binnenkomst stond er een grote kast met tientallen ordners. Waarschijnlijk als dekmantel.

Het crystal meth-lab zat verstopt achter een antieke kast. (Foto: RTV Oost)

Ernaast stond een grote antieke kast. Pas nadat die aan de kant was geschoven, kwam het drugslab tevoorschijn.



De donkerbruine loodzware eiken kast was ooit eigendom van de vader van de sportschoolhouder, maar sinds senior was verhuisd en hij het gevaarte niet kon meenemen naar zijn nieuwe woning stond de kast in de sportschool van junior.

Onderduikers

Het drugslab zat listig verborgen en was uiterst moeilijk te vinden. Betrokkenen rond het onderzoek merkten tegenover elkaar op dat het erop lijkt dat de bedenkers van deze constructie zich hebben laten inspireren door de manier waarop onderduikers in de Tweede Oorlog werden verstopt voor de Duitse bezetter.

Het brein

Bij de grootscheepse inval werden ook twee mannen uit Arnhem overmeesterd. Zij worden gezien als het brein achter het drugslab.

In kast verstopt

Daarnaast werden er twee Mexicanen van 32 en 39 jaar aangehouden. Een van hen had zich verstopt in een kast, maar werd door de politie - die bij de inval speurhonden inzette - ontdekt. De andere Mexicaan bevond zich op een bovenetage. Beiden verklaren van het drugslab niets te weten. Een van hen zei dat hij naar de sportschool was gekomen om een feestje te vieren.



Mexicanen staan er bekend om dat ze als geen ander het ingewikkelde procedé om crystal meth te maken in de vingers hebben.

Een van de Mexicanen, die bij het oprollen van het crystal meth-lab in Vroomshoop, wordt afgevoerd. (Foto: RTV Oost)

Bruin 'ijs'

Het circa honderd vierkante meter grote lab was uiterst professioneel opgezet. Er werd onder meer vijftig liter vloeistof ontdekt die wordt gebruikt als grondstof voor de drug. Ook werd een partij zogeheten ice ontdekt, zoals crystal meth ook wel wordt genoemd. Die partij leek overigens mislukt want het 'ijs' was bruin van kleur, terwijl gebruikers juist willen dat de drug kristalhelder is en eruit ziet als bevroren ijs.

Gezien de omvang en de manier waarop het lab was ingericht, lijkt het te gaan om een goed georganiseerde en professionele drugsbende. Crystal meth behoort tot de duurdere verdovende middelen. Met de productie zijn vaak al snel miljoenen gemoeid, soms zelfs tientallen miljoenen.

Coronacrisis

Sportschoolhouder Harry A. ontkent dat hij wist dat er crystal meth werd gemaakt. Hij verklaarde tijdens de rechercheverhoren dat zijn sportschool in de gouden tijden wel vijfhonderd leden kende, maar dat hij door de coronacrisis te maken had met een leegloop. De abonnementen werden massaal opgezegd. Toen hij rond augustus dit jaar werd benaderd of hij een deel van zijn sportschool wilde verhuren, hapte hij toe.

Hij meende echter dat het er een hennepkwekerij in zou worden ondergebracht. Op de zondag van de inval zou juist voor het eerst worden geoogst. Het is volgens hem niet onlogisch dat hij nooit onraad heeft geroken, waarbij hij tijdens de rechercheverhoren verwees naar de sporters die ook nooit wat hebben gemerkt.

Gasmaskers onderzocht

Om de bewijslast tegen de aangehouden verdachten rond te krijgen, wordt er momenteel forensisch onderzoek verricht op onder meer de gasmaskers die in het drugslab werden ontdekt. Daarbij wordt onder meer gekeken of er vingerafdrukken en dna van de aangehouden verdachten op de maskers zit.

De Colombiaanse echtgenote van de sportschoolhouder is aangehouden omdat zij mogelijk wist van de aanwezigheid van het lab.

Reacties advocaten

Het voorarrest tegen vijf verdachten in deze zaak is intussen met negentig dagen verlengd. De vrouw van de sportschoolhouder blijft dertig dagen langer vast.

De Oldenzaalse advocaat Jeroen Michels, raadsman van sportschoolhouder Harry A., wil niet reageren op de bevindingen van RTV Oost.

Ook Thijs Geerdink, advocaat van een van de mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats, zegt niet in te willen gaan op de verdenkingen tegen zijn cliënt.

Advocaat Umut Ural, die een van de Arnhemmers bijstaat, zegt dat zijn cliënt niets met de zaak te maken heeft. "Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek." Wat de man dan deed op zondagmiddag na sluitingstijd in een sportschool in Vroomshoop? "Daar heeft hij een verklaring over afgelegd en die wordt momenteel door de recherche gecheckt."

EncroChat

Crystal meth is een voor ons land relatief nieuwe drug, waarvan in 2016 pas voor het eerst een lab werd opgerold. Intussen is er voor dit jaar sprake van een recordaantal van twintig opgedoekte labs. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de politie erin is geslaagd bepaalde chatdiensten te hacken. Via dit soort chatdiensten - waaronder EncroChat - versturen criminelen elkaar versleutelde berichten. Door het systeem te kraken, kon de politie meelezen met wat de onderwereld met elkaar communiceerde.

Of deze methode ook heeft geleid tot de inval in Vroomshoop is overigens nog onduidelijk.

Mexicaanse drugskartels

De Landelijke Eenheid van de politie is bezig met een offensief tegen crystal meth. Juist omdat de Mexicanen bij de productie ervan zo'n prominente rol spelen, is de angst dat op termijn ook de keiharde nietsontziende Mexicaanse drugskartels zich met de Nederlandse markt gaan bemoeien.