Minister Grapperhaus over 'pedojagers': "We leven niet in een cowboy-maatschappij"

Minister Ferd Grapperhaus heeft felle kritiek op pedojagers, dat zijn burgers die zelf 'jagen' op pedofielen. Het is volgens Grapperhaus absoluut niet de bedoeling dat mensen het heft in eigen handen nemen als iemand iets doet dat verboden is. "Dan ga je ermee naar de politie."

Ook in Overijssel wordt het 'pedohunten' populairder. Deze hunters zijn burgers die zich online voordoen als minderjarige meisjes. Ze wachten tot een volwassen man hen aanspreekt en als het chatgesprek leidt tot een ontmoeting, staat één ding vast: het leven van de man zal nooit meer hetzelfde zijn.

'Belachelijk'

Grapperhaus vindt het belachelijk dat het werkwoord 'pedojagen' al zo'n gebruikelijk begrip is geworden. "We leven niet in een cowboy-maatschappij", foetert hij. Het laat wel zien dat het vaker voorkomt, onder andere doordat veel mensen de jacht op vermeende kindermisbruikers bespreken op onlineforums. Maar dat mag er nooit toe leiden dat mensen voor eigen rechter spelen, waarschuwt Grapperhaus.

Dat is volgens hem ook niet nodig. "Wij staan wereldwijd heel hoog wat betreft de kwaliteit van onze opsporing en ook het vervolgen door het Openbaar Ministerie." Mensen moeten dan ook gewoon met hun zorgen naar de politie stappen en daar "niet in gaan zitten roeren of hobbyen".

We leven niet in een cowboy-maatschappij Minister Grapperhaus

Hulp van burgers

Grapperhaus erkent wel dat de politie soms hulp kan gebruiken van burgers om bepaalde strafbare feiten op te sporen. "De politie heeft al een paar keer bij opsporing gebruik gemaakt van burgerinitiatieven, we hebben het programma Opsporing Verzocht. Dat zijn allemaal dingen waarbij de politie zelf aangeeft: laten we samenwerken. Maar je moet niet als een soort zelfbenoemde opsporingsdienst of jaagdienst aan de slag gaan", zegt hij tegen ANP.