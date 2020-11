Kunstwerk in Sint Jansklooster voor 'hun' Elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem

Al jarenlang hadden meerdere mensen uit Sint Jansklooster het idee om de voormalige inwoner van het dorp beter zichtbaar te maken. Er waren ideeën voor een Evert van Benthemplein, maar na brainstormsessies is besloten om een kunstwerk te laten maken door kunstenaar Albert Weijs.

'Hij verdient dit'

“Weijs woont ook in het dorp en weet ons altijd te verrassen. We hebben hem de opdracht gegeven om een mooi kunstwerk te maken”, vertelt Marleen Pol namens het initiatiefnemende Plaatselijk Belang Sint Jansklooster – Heetveld. Hoe dat beeld eruit komt te zien, is tot volgend voorjaar nog een verrassing.

Van Benthem zelf kan de komst van het beeld waarderen. Klaas Naberman woonde jarenlang bij Evert in de buurt en is een goede kennis. “Van hem hoefde het niet zo nodig maar hij had geen bezwaren. Hij is zo gewoon gebleven en staat met beide benen in de modder."

Trots van het dorp

"Evert is, ook 35 jaar later, nog de trots van ons dorp. Ik heb alle krantenartikelen van destijds uitgeknipt voor in het plakboek. Het was een bovenmenselijke prestatie. Hij verdient dit. Evert heeft Sint Jansklooster op de kaart gezet. Nu doen we dat andersom”, aldus Naberman.

Fan en oud buurtgenoot Klaas Naberman is maar wat blij met de komst van het kunstwerk: "Hij verdient dit" (Foto: Robert Jansema)

“We willen hem volgend jaar ook uitnodigen om het beeld te komen onthullen”, vertelt het bestuur. Momenteel woont de meervoudig winnaar in Canada, dus dat is nog een uitdaging.

Groot feest

De wens is overigens om het beeld aan het begin van de Leeuwte te zetten. In die buurt heeft Van Benthem altijd zijn boerderij gehad. “De werkgroep zit nu met de gemeente en provincie om tafel om te kijken of dit mogelijk is”, aldus het Plaatselijk Belang.

Dat Sint Jansklooster het onthullen van dit kunstwerk groot wil aanpakken, is duidelijk. “Het moet een prachtig feest worden voor Evert en ons dorp. We hopen volgend voorjaar, maar dat is ook afhankelijk van de huidige coronaomstandigheden. Momenteel zitten we nog in de voorbereidende fase, maar dat het beeld er komt, is zeker”, sluit voorzitster Pol af.