Test met 1.500 supporters in voetbalstadions

De bezoekers, die vooraf worden getest op het coronavirus, worden verdeeld over diverse 'bubbels'. In iedere bubbel wordt een bepaalde maatregel uitgetest om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zoals het gebruik van mondkapjes en wel of niet juichen.

Start onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wanneer de proef kan starten. Dat kan pas zodra het risiconiveau 'waakzaam' is, de laagste categorie. In de meeste regio's geldt nu het risiconiveau 'zeer ernstig', in sommige is het 'ernstig'.

Meerdere aanmeldingen

Heel wat betaaldvoetbalclubs hebben al interesse getoond om mee te doen aan de proef. NEC en Almere City FC zijn kandidaat, maar ook Ajax en PSV hebben zich aangemeld. De test met de terugkeer van publiek bij voetbalwedstrijden is onderdeel van 'Back to Live', een project van de evenementenbranche waarbij ook de KNVB en sportkoepel NOC*NSF zijn aangesloten.