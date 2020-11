Meer onderzoek nodig naar effect gewasbeschermingsmiddelen omwonenden

Het RIVM noemt hun verkennende onderzoek zelf een sleepnet. Zo breed mogelijk kijken naar verbanden tussen de gezondheid van mensen die vlakbij landbouwgrond wonen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Uit de eerste resultaten blijkt dat in een aantal gevallen bij mensen die wonen bij maisteelt meer luchtwegaandoeningen voorkomen en komen er bij roulatieteelt van granen, bieten en aardappelen meer gevallen van leukemie voor.

Leefstijl mensen en welke middelen van belang

Hoofdonderzoeker Jan-Paul Zock over het onderzoek: "Ondanks deze eerste uitkomsten kan je niet 1 op 1 zeggen dat dit ziektebeeld het gevolg is van bestrijdingsmiddelen. We weten namelijk niet precies welke middelen er zijn gebruikt en in welke hoeveelheid. We weten ook te weinig over de mensen zelf, over hun eigen leefstijl, over voeding of dat mensen roken of niet. Omdat wij wel de zorgen die er zijn rondom gewasbeschermingsmiddelen serieus nemen is meer specifiek onderzoek noodzakelijk."

Waarde onderzoek

Zock zegt dat de waarde van dit eerste onderzoek is dat het aanleiding geeft tot verder onderzoek. "Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van drie miljoen mensen. Omdat nog niet alle informatie beschikbaar was, vinden wij het belangrijk dat deze eerste resultaten verder worden onderzocht. We moeten inzoomen op bepaalde gevonden aandoeningen, luchtwegaandoeningen, leukemie, de ziekte van Parkinson, maar we moeten dan wel meer weten over de specifiek gebruikte middelen."

Advies gezondheidsraad

Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen op bijvoorbeeld de boer of loonwerker die zelf werken met de stoffen. Zo pleitte de gezondheidsraad voor de zomer al voor verder onderzoek, monitoring van het gebruik van de middelen, een strenger toelatingsbeleid en internationale samenwerking op dit vlak. Vooruitlopend daarop adviseert de gezondheidsraad om in te zetten op zo min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de omslag naar duurzame landbouw.

