Ross terug in wedstijdselectie GA Eagles voor duel met FC Den Bosch

Ook voor Jacob Mulenga is er zondag nog geen basisplaats. De 36-jarige spits werd dinsdag in het duel met Telstar (1-2) de matchwinner door als invaller tweemaal te scoren, maar hij is nog niet fit genoeg om in de basis te starten.

Luxe positie

Naar verwachting gaat trainer Kees van Wonderen niet veel veranderen in zijn basisformatie, al is het iedere week weer de vraag wie er als rechtsback gaat spelen: Wout Droste, Julliani Eersteling of Boyd Lucassen. "We zitten in de luxe positie dat we drie goede rechtsbacks hebben", vindt Van Wonderen. "Het zijn drie verschillende types, maar ze hebben het allemaal goed gedaan."

De afgelopen drie wedstrijden hebben ze allemaal één keer in de basis gestaan. Van Wonderen zegt uiteindelijk wel te gaan kiezen voor een vaste rechtsback. "Maar tot die tijd gaan we iedereen de kans geven."

"Go Ahead niet favoriet"

FC Den Bosch is de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie en pakte in de laatste zeven duels slechts twee punten. Toch weigert Van Wonderen te spreken van een favorietenrol voor Go Ahead Eagles. "Normaal gesproken - als er publiek is - moet je thuis winnen van FC Den Bosch. Maar nu is dat anders. Iedereen kan van iedereen winnen. En zeker als Den Bosch over alle spelers kan beschikken, hebben ze een ploeg die moeilijk te verslaan is."

Live op radio

Bij Go Ahead Eagles zijn Martijn Berden, Kevin van Kippersluis en Erkan Eyibil zondag niet inzetbaar. Het duel begint om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Oost.