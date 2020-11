Oldenzaler overdonderd door donaties voor zieke zoontje: "Teller staat nu op achtduizend euro"

De Oldenzaalse Bastiaan Lammers en z'n vriendin Lieke zijn overweldigd door de hoeveelheid aandacht die hun crowdfundingactie de afgelopen dagen heeft gekregen. Het stel zamelt geld in voor de Hart-op-Weg-poli van het Wilhemina Kinderziekenhuis in Utrecht. De reden is hun zoontje Zev, dat is geboren met een ernstige hartafwijking.

Lammers hoopte met de crowdfundingactie duizend of tweeduizend euro op te halen, maar inmiddels staat de teller al op ruim achtduizend euro. "Het gaat echt niet alleen om het geld, maar het is toch wel overweldigend om te zien hoe hiermee om wordt gegaan", zegt de Oldenzaler.

Hart-op-Weg-onderzoek

Het geld wordt gebruikt voor het Hart-op-Weg-onderzoek. "Dat onderzoek hebben we opgezet, omdat wij het in het Wilhelmina Kinderziekenhuis erg belangrijk vinden dat een kind ondanks zijn aangeboren hartafwijking alles uit het leven kan halen. We willen graag weten hoe we hen daar zo goed mogelijk mee kunnen helpen", vertelt kinderfysiotherapeute Maaike Sprong.

Zev is geboren met het hypoplastisch linkerhartsyndroom. "Dat betekent dat de linkerhartkamer niet volgroeid is", legt Lammers uit. Zev was drie dagen oud toen hij zijn eerste openhartoperatie onderging. "Er wordt veel gecollecteerd voor KWF, en laten we vooropstellen dat dat ontzettend goed is, maar hier hoor je nooit iets over. We willen mensen bewust maken dat dit belangrijk is en dat dit bestaat."

'Sterk en krachtig mannetje'

Jaarlijks worden 1500 kinderen met deze afwijking geboren. Het is volgens Lammers niet vanzelfsprekend dat deze kinderen net zo kunnen bewegen als leeftijdsgenootjes. "Ik sport mijn leven lang al. Bewegen is zo belangrijk. Zev is de rest van zijn leven chronisch ziek, alleen dat zie je niet."

Lammers vervolgt: "Hij kan zijn hart maar voor zeventig procent gebruiken. Als ik hem 's avonds de fles geef, dan staat het zweet op z'n voorhoofd. Het kost hem zoveel inspanning. Als dat nu al is, hoe zal dat dan later zijn?"

Ondanks alles gaat het nu goed met Zev. "Het is zo'n ongelofelijk sterk en krachtig mannetje, daar zijn we ons heel bewust van", aldus de trotse ouders. Hij staat wel tot zijn achttiende onder controle bij de Hart-op-Weg-poli om hem zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling.

De crowdfundingactie van Bastiaan en Lieke stopt om twee uur vanmiddag met een veiling. Doneren kan (ook na die tijd) via deze link.