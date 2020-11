Aquariumvereniging leeggelopen: van tweehonderd naar vijf leden

Zomaar lid zijn van de vereniging is er niet meer bij; iedereen zit ook meteen in het bestuur. Een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee leden van de kascontrolecommissie. Alle vijf leden hebben een functie binnen de verenging. "Iedereen is zestig plus", vertelt voorzitter Hans van der Hulst. "Op deze manier kunnen we nog blijven bestaan, maar het is niet meer wat het vroeger was."

'Internet was de doodsteek'

Bertus Jansen pakt er een fotoboek bij. "Hier zie je de officiële opening van ons grootste clubhuis dat we gehad hebben. Het werd geopend door de wethouder van Enschede. Alle leden liepen toen nog strak in het pak, met het embleem van de vereniging op de borst. Vergane glorie. Tegenwoordig hebben we geen onderdak meer."

De leegloop van de vereniging is gemakkelijk te verklaren, merkt Van der Hulst op. "De komst van internet was het begin van het einde. Wij waren als vereniging bedoeld voor mensen die ervaringen wilden uitwisselen over hun aquarium. Zo kon iedereen van elkaar leren. Maar tegenwoordig staat alles gewoon online."

Vele prijzen

De ooit zo grote aquariumvereniging was een grote naam in Nederland. "We wonnen vele prijzen, in alle categorieën", vervolgt Jansen. "We hebben bijna overal de eerste prijs wel behaald."

Het doet Jansen wel een beetje pijn. "Ja, vooral doordat er geen jonge aanwas meer is. Het is nu toch een beetje een oude knarren-vereniging geworden. We hebben er nog passie voor en vinden het gezellig om met elkaar te praten."

Kopje onder?

Toch hoeven er van voorzitter Van der Hulst niet per se nieuwe leden bij. "Het is aan de ene kant natuurlijk wel jammer, maar aan de andere kant hebben we nu een hecht en gezellig groepje oude leden. Doordat je wat ouder wordt heb je ook geen doelstelling meer om de beste van Nederland te worden. Het is wel prima zo."