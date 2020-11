Studeren en voetballen in Amerika: "M'n moeder hoopt dat ik terugkom"

Ruben voetbalt op hoog niveau bij Quick '20 in Oldenzaal en zit op Saxion in Enschede. De studie bedrijfskunde gaat de tweedejaars student afronden in Amerika. "Voetballen is iets wat ik het liefste doe, maar m'n studie is natuurlijk ook belangrijk. In Amerika is het heel gebruikelijk beide te combineren. Daarnaast wil ik m'n Engels verbeteren en nieuwe ervaringen opdoen. Een afgeronde Amerikaanse studie staat natuurlijk ook goed op je cv."

Screenshot uit een promotiefilmpje van Olivet Nazarene Univerity (Foto: eigen)

Beurs

Paul de Koning van KingsTalent heeft het contact gelegd tussen Ruben en Olivet Nazarene University. "Een studie in Amerika kost al gauw zo'n 45.000 euro per jaar. Als je goed bent in een sport kun je de kosten flink drukken of zelfs geld toe krijgen met een studiebeurs."

KingsTalent begeleidt jaarlijks zo'n honderd studenten die sporten en studeren in Amerika. "Vooral hockey, volleybal, zwemmen en voetbal. Studenten kunnen elke dag sporten en zien veel van het land omdat ze vaak op weg zijn naar wedstrijden. Ze verblijven op de campus en maken vaak vrienden voor het leven."

Paul de Koning van KingsTalent begeleid zo'n honderd studenten per jaar naar Amerika (Foto: RTV Oost)

Gewild

Een enkeling blijft hangen maar de meeste studenten keren na de studie terug en zijn zeer gewild in het Nederlandse bedrijfsleven. "Niet alleen spreken ze vloeiend Engels, het Amerikaanse avontuur zegt ook iets over het doorzettingsvermogen en het karakter van de student."

Screenshot uit promotiefilmpje van de Olivet Nazarene University (Foto: Eigen)

Amerikaanse

Ruben moet lachen als hem de vraag wordt gesteld wat hij na z'n studie in Amerika gaat doen. "M'n moeder gunt het me van harte, maar hoopt dat ik terugkom en niet blijf hangen aan een Amerikaanse."