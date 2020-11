Man in Enschede overtreedt gebiedsverbod en mishandelt agent

Het incident vond rond drie uur vanmiddag plaats op de Van Lochemstraat. De man mocht daar niet komen, aangezien hij een gebiedsverbod had. Deze was hem opgelegd vanwege het veroorzaken van overlast in het centrum van Enschede.

Nadat de politie het gebiedsverbod constateerde, werkte de man in eerste instantie rustig mee en stapte hij in de politiewagen. Even later werd de man alsnog agressief in de richting van de twee agenten in de auto.

Daarop wilden de agenten de man boeien, maar daarbij verzette hij zich en mishandelde hij een van de agenten. Uiteindelijk lukte het om de man in de boeien te slaan en is hij overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne.