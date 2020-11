Bestuurder onder invloed lanceert zijn auto van de dijk tussen Deventer en Terwolde

Twee fietsers ontdekten het wrak in de uiterwaarden van de IJssel. De auto was hen kort daarvoor al met veel te hoge snelheid voorbij gescheurd over de dijk vanuit Terwolde richting Deventer, de Lage Steenweg. Het tweetal vond de man liggend naast zijn auto, maar toen de hulpdiensten waren gearriveerd kon hij zelfstandig meelopen naar de ambulance. De gecrashte automobilist is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

De man was onder invloed, maar het is niet duidelijk of hij drank of drugs op had. Uit een bloedtest moet blijken wat de man had genomen.

Aan de sporen is te zien dat de bestuurder in een bocht met twee banden in de berm is geraakt, een stuurcorrectie heeft gemaakt en daarna de weg is overgeschoten. Daar is de auto gelanceerd, meerdere keren over de kop geslagen en in een weiland tot stilstand gekomen. De dijk lag over tientallen meters bezaaid met brokstukken, glas en graspollen.

De auto is total loss geraakt en is door een bergingsbedrijf uit het weiland gehaald en meegenomen.