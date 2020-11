Joodse begraafplaats overwoekerd door onkruid: 'Tranen in mijn ogen'

Een deel van de Joodse begraafplaats is inmiddels onder handen genomen, maar er is nog veel werk te verrichten.

"Het zag er niet uit", stelt Niekamp. "Overal stond onkruid, zo hoog dat de grafstenen er bijna achter verdwenen. Toen ik dat hoorde en zag, vond ik dat dit niet langer zo kon."

'Heel erg trots'

En dus nam ze het initiatief om de historische grond flink aan te pakken. "Het is een mooi stuk historie dat onlosmakelijk verbonden is met Hengelo. Het is een rijksmonument dat er vervallen bij lag. Iedere zondag werken we hier met een groep vrijwilligers, we halen het onkruid weg, knappen de graven op, ga zo maar door..."

Frank Overweg, voorzitter van de Joodse Gemeente Twente, is maar al te blij met de hulp. "Ik ben er heel erg trots op, dat ik deze mensen hier mag ontvangen. Zowel joodse als niet-joodse mensen. Toen ik hier na een tijdje weer kwam, kreeg ik tranen in mijn ogen, zo slecht zag het er uit."

'Gemeente doet onvoldoende'

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Volgens Overweg is dat gemakkelijk te verklaren. "Geld. Wij hebben niet genoeg geld om permanent een tuinman in te huren en de gemeente doet er nauwelijks wat aan. Ze hebben toegezegd hier twee keer per jaar te komen kijken en het één en ander op te ruimen, maar dat is niet voldoende."

Overweg hoopt snel met de gemeente om de tafel te kunnen, om betere afspraken te maken. "We willen de gemeente vragen om in ieder geval iets meer onderhoud uit te voeren. Het zou fijn zijn als zij de bomen willen snoeien en wat willen bijhouden. Als het bijgehouden wordt, zullen de kosten ook minder worden."

Gezellig

Eén van de actieve vrijwilligers is Hennie Letteboer. Toen ze van het initiatief hoorde, besloot ze een kijkje te nemen. "En nu sta ik hier elke zondag! Ik vind het heerlijk om hier aan het werk te zijn. Naast dat ik het heel belangrijk vind dat het er hier goed uitziet, is het ook gewoon gezellig. Helemaal in deze tijd met het coronavirus. Moet ik anders de hele dag alleen thuis zitten? Nee, dit is leuker!"

Niekamp sluit zich daar bij aan. "Het is inderdaad gezellig. We zorgen dat er altijd koffie, thee en wat lekkers aanwezig is. Daarnaast kunnen we, als het weer slecht wordt, ook binnen zitten. Hoe lang ik dit nog blijf doen? Tot ik het niet meer kan."