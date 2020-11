Go Ahead Eagles rekent dankzij sterke eerste helft eenvoudig af met FC Den Bosch

Go Ahead Eagles heeft vanmiddag geen fout gemaakt tegen FC Den Bosch. De ploeg van trainer Kees van Wonderen zette de laagvlieger uit Noord-Brabant dankzij een sterke eerste helft moeiteloos aan de kant. In De Adelaarshorst werd het 3-0.

Al die treffers vielen in de eerste 45 minuten en daarmee was het duel al voor de rust beslist. Rabillard rondde een fraaie assist van collega-aanvaller Hendriks goed af en linksback Kuipers scoorde op Roberto Carlos-achtige wijze, al was dat ook te danken aan de onoplettendheid van FC Den Bosch-goalie Van der Steen. Het overige doelpunt kreeg Go Ahead Eagles cadeau van debutant Noels.

De paal helpt Go Ahead Eagles

De bezoekers kregen direct na de rust een goede mogelijkheid om de wedstrijd nog enigszins spannend te maken, maar de sterk keepende Gorter voorkwam dat. Even later kreeg de sluitpost hulp van de paal, waardoor Bongiovanni niet wist te scoren. Aan de andere kant had Hendriks voor de 4-0 kunnen zorgen. De slappe inzet van de spits werd echter eenvoudig gekeerd door Van der Steen.

Rode kaart

Het debuut van Noels liep uit op een rampzalige middag, want na zijn eigen doelpunt voor de rust, werd hij een kwartier voor het einde met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Tegen tien man kwam Go Ahead Eagles al helemaal niet meer in de problemen.

Debuut Dumay

Van Wonderen kon daardoor tien minuten voor het einde zonder problemen jeugdexponent Quiermo Dumay binnen de lijnen brengen, die zijn eerste officiële minuten maakte in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 3-0

1-0 Rabillard (17)

2-0 Noels (21/ed)

3-0 Kuipers (44)

Arbiter: Blank

Geel: Idzes

Rood: Noels (76)



Go Ahead Eagles: Gorter; Droste (Lucassen/89), Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes (Dumay/84), Corboz, Brouwers; Eddahchouri (Mulenga/46), Hendriks, Rabillard (Ross/74).



FC Den Bosch: Van der Steen; Noels, Van Zutphen, Voets, D. Lambert (Maas/46); Felida, Van Moorsel (R. Lambert/81), Soumaoro (Bongiovanni/27); Bolsius (Van der Heijden/71), Postema (Hornkamp/81), Meerveld.



Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie en hier de statistieken van Go Ahead Eagles.