Kuipers bekroont sterk optreden met fraaie treffer: "Het was een bewussie"

FC Den Bosch kreeg zondagmiddag maar geen grip op de aanvalslust van Bas Kuipers. De vleugelverdediger van Go Ahead Eagles was niet af te stoppen op de linkerflank en bekroonde zijn sterke optreden met een treffer. Het werd uiteindelijk 3-0.

Kuipers stond bijna op de achterlijn en verraste FC Den Bosch-goalie Van der Steen in de korte hoek. "Of het een 'bewussie' was? Dat vroegen mijn teamgenoten ook. Het was wel bewust. Het was best een lastige hoek, want ik stond dicht bij de achterlijn. Maar het lukte me om de keeper te verrassen", zegt Kuipers.

Smetje

De eindstand was voor de rust al bereikt. "De eerste helft waren we heel goed, maar na de rust was het slordig. Misschien dat we er iets te snel voor kozen om opportunistisch te gaan spelen. Dat is wel een smetje op deze dag", vervolgt hij.

Jay Gorter

Go Ahead Eagles hield al voor de achtste keer dit seizoen de nul. En dat was mede te danken aan de sterk keepende Jay Gorter. "Complimenten voor Jay, die weer een fantastisch bal pakt. Een wereldredding. Daar zijn we blij mee", aldus Kuipers.