Wat vind jij: Het minimumjeugdloon is te laag om fatsoenlijk rond te komen

Het minimuminkomen dat jongeren verdienen moet omhoog. Dat is de inzet van de gemeente Enschede. Onder leiding van wethouder Arjan Kampman wordt gestart met een lobby in Den Haag om het minimumjeugdloon te verhogen. De lobby wordt ondersteund met onderzoek van het Nibud.

Het Nibud pleit voor een verhoging van de bijstand en het minimumjeugdloon van 18-jarigen. Het kenniscentrum betoogt dat mensen, die op hun 18de financieel zelfstandig zijn, ook zouden moeten kunnen rondkomen. Vaak is dit niet het geval, waardoor jongeren geldproblemen krijgen. Het minimumjeugdloon van een 18-jarige is € 840 euro bruto per maand. Ter vergelijking: het wettelijke minimumloon van een werknemer van 21 jaar of ouder is het dubbele: 1.680 euro bruto.

Heel Nederland

Het zomaar verhogen van dit minimumloon is niet makkelijk te regelen. De Tweede Kamer gaat daar over, vandaar de lobby, samen met het Nibud en andere gemeenten waar het probleem speelt. "Wij gaan dit als Enschede niet oplossen, dit is echt een landelijke kwestie. Daarbij bulkt Enschede niet van het geld. Dit is echt een vraagstuk dat in heel Nederland speelt", zegt wethouder Kampman.

Wat vind jij? Is het minimumloon voor jongeren te laag om fatsoenlijk van rond te komen? Of geldt dit vooral voor jongeren die financieel zelfstandig moeten leven en veel zelf moeten betalen? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.