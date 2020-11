Twentse postercampagne tegen kindermishandeling

Op de poster is een jong meisje te zien met een mondkapje en de opmerkelijke leus: ‘Niet alle slachtoffers van het virus hebben Covid-19’. Volgens woordvoerder Noura Manders is extra aandacht in deze periode geen overbodige luxe. "De COVID-19 pandemie heeft een grote impact .. helaas is in deze periode thuis niet voor iedereen een veilige haven. Juist nu is extra aandacht een goed idee, laten we omkijken naar elkaar. Niets doen is geen optie."

Het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis heeft zin, zo blijkt uit onlangs gepresenteerd onderzoek van het Verwey Jonker instituut. Bij drie op de tien gezinnen stopt het geweld volledig na een melding bij het meldpunt. Maar bij de helft van de gezinnen waar onderzoek gedaan werd, bleek anderhalf jaar na de melding dat er nog steeds sprake was van veel geweld in het gezin.

De postercampagne van Veilig Thuis Twente, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, wordt gezamenlijk gehouden met de 14 Twentse gemeenten en andere ketenpartners zoals politie, justitie, wijkteams en hulp- en zorgorganisaties.