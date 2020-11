Geen wandeltocht maar opsluiting op Vliegveld Twente voor DJ's NPO 3FM

Het Glazen Huis was in 2012 al eens in Enschede (Foto: RTV Oost)

In 2012 was het Glazen Huis al eens in Enschede voor Serious Request. Destijds werd er bijna veertien miljoen euro opgehaald voor het goede doel. Sinds 2018 organiseert NPO 3FM in de week voor Kerst The Lifeline. Dit jaar was het de bedoeling om van Roermond naar Zwolle te lopen, maar corona gooide roet in het eten.

Van 18 tot en met 24 december verblijven de DJ's Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Wijnand Speelman in lockdown, op de evenementenlocatie van Vliegveld Twente.

Tegen betaling kan er een plaat worden aangevraagd voor het Rode Kruis. Dit jaar staat de actie in het teken van het coronavirus. Het geld dat wordt opgehaald wordt aangewend om hulpverleners in binnen- en buitenland te ontlasten. Vorig jaar werd er met The Lifeline 1,4 miljoen euro opgehaald.