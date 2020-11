De stikstofcrisis: door deze vijf antwoorden weet jij hoe het zit

De boeren gaan vandaag weer op pad om actie te voeren tegen het stikstofbeleid. Ze gaan naar de Koekamp in Den Haag en naar het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen. Een jaar geleden ging het bijna nergens anders over dan over het stikstofprobleem. De bouw lag er tijdelijk door stil en ook toen kwamen de boeren massaal in opstand. Maar waar gaat het allemaal ook alweer over? Even het geheugen opfrissen.

Hoogleraar Wim de Vries van de Wageningen University & Research is gespecialiseerd in stikstof. Hij beantwoordt vijf vragen waardoor jij precies weet hoe het zit.

Wat is het probleem?

"Stikstof is een voedingselement. Vergelijk het met iemand die te veel eet. Eten is prima, maar te veel niet. Bij het stikstofprobleem komt er één element in overmaat op de natuur terecht. Bepaalde planten gaan daardoor overwoekeren en verdringen andere soorten. Stikstof leidt ook tot verzuring waardoor andere voedingselementen verdwijnen. Het hele systeem raakt ontregeld."

Hoe groot is het probleem?

"Het probleem is er al meer dan vijftig jaar. De uitstoot is in de tussentijd wel naar beneden gegaan, maar het is net als iemand die eerst drie keer te veel at en nu anderhalf keer te veel. Het is weliswaar minder, maar nog steeds te veel. En dus gaat de gezondheid niet vooruit. Dat is bij stikstof ook het geval en daarom is er nog steeds een noodzaak voor de natuur dat de stikstofuitstoot wordt teruggedrongen."

"De commissie Remkes heeft de ambitie neergezet: binnen tien jaar moet de stikstofuitstoot zijn gehalveerd. Dan wel met technische middelen, dan wel met een halvering van de veestapel. Daar laten ze zich niet over uit. Ze zetten de ambitie neer en geven allerlei maatregelen waarmee het zou kunnen."

Kunnen we die doelstelling halen met alleen technische maatregelen?

"De uitstoot halveren? Dat lukt je in tien jaar niet alleen met techniek. Linksom of rechtsom denk ik wel dat het de kant op zal gaan van een vermindering van de veestapel. Want als je invoer van veevoer en het gebruik van kunstmest hetzelfde blijft, kun je er wel een schonere stal neerzetten, maar dan komt de stikstof er op een andere manier toch alsnog uit.

Heeft Nederland het afgelopen jaar stappen gezet?

"Er is vrijwel niets gebeurd. Afgelopen jaar is er eigenlijk alleen maar gekeken naar hoe we met snelle maatregelen de bouw weer aan aan de slag konden krijgen. Met die maatregelen ging het om een vermindering van een half procent van de stikstofneerslag. Dat gaat nergens over, maar voor de bouw wel van vitaal belang en daarom rijden we ook wat zachter. Dat scheelt waarschijnlijk 0,2 procent depositie, ook niets."

Hoe ziet u de toekomst?

"Met het klimaatakkoord wordt de situatie nog stringenter dan met de stikstofproblematiek. Als je al die onderdelen bij elkaar optelt, dan kun je er niet omheen dat er een extensivering van de agrarische sector moet komen. Waarbij de boeren wél beter betaald moeten gaan worden, want het is een maatschappelijk probleem dat wij zo goedkoop ons voedsel kunnen kopen ten koste van klimaat en milieu."