Chef-kok van de Fanfare kookt voor verzorgingshuis Giethoorn

De eetkamer van woonzorgcentrum de Zonnewiede in Giethoorn geurt al rijkelijk naar verse pasta en gebakken vlees. Vandaag staat er namelijk truffelpasta op het menu.

Verveling

De bewoners mogen meehelpen met de voorbereidingen, zoals het snijden van ui of ingrediënten verdelen over kleine bakjes. Ze worden uiteraard geholpen door chef Bert de Vries, die normaal gesproken in de keuken staat van grand-café de Fanfare in Giethoorn.

"We vervelen ons wel", bekent De Vries. "We klussen en verven wat aan het pand, maar daar houden de klusjes wel zo'n beetje op."

Zwarte aardappels

Dus werd hij uitgenodigd door het verzorgingshuis om daar aan de slag te gaan. Twee dagen per week staat hij daarom in de kleine keuken maaltijden te bereiden voor alle bewoners. Hier en daar is het wat behelpen met de ruimte die hij heeft, maar de bewoners zelf zijn dik tevreden.

En een voordeel: zelf hoeven zij dus niet te kokkerellen. "Mijn vrouw kookte altijd", vertelt een bewoner die met de rucola bezig is. "Zelf kan ik dat helemaal niet. Bij mij worden de aardappels altijd zwart, of in ieder geval donkerbruin."

Aan twee kanten

De Vries staat dus twee dagen in Giethoorn, maar ook in Blokzijl en Steenwijk gaat hij aan de slag. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten. Al hoopt De Vries natuurlijk dat zijn eigen restaurant snel weer de deuren kan openen. "Dan kan er weer wat geld worden verdiend. Dat is hard nodig", besluit hij.