Verkoop van carbid schiet omhoog, handelaar ontwikkelt spoedcursus "veilig carbid schieten" om nieuwe klanten te wijzen op gevaren

Vuurwerkhandelaar Jan Souman is zelf ook brandweerman. Mede vanuit die discipline wil hij ervoor zorgen dat de emmertjes met carbid en de lege nieuwe verfbusjes, die hij op dit moment aan de lopende band verkoopt, ook veilig gebruikt worden. Er melden zich veel nieuwe klanten bij het bedrijf, die hij middels de geschreven handleiding wegwijs maakt in het traditionele carbid schieten. .

"De telefoon heeft vandaag nog niet stil gestaan", zegt Souman, "de bestellingen komen op dit moment overal vandaan, ook van ver buiten de regio." De gestegen vraag is opmerkelijk aangezien het carbid schieten tot nu toe vooral in oost Nederland populair is.

"Het carbid dat ik heb ingeslagen, ruim 1.800 kilo, vliegt momenteel de deur uit. Voor veel mensen is het een alternatief om met oud en nieuw toch te kunnen knallen. Ik denk dat het ook goed is dat de jeugd met de jaarwisseling iets te doen heeft. Heel veel jongeren verheugen zich erop, en er is al zoveel dat ze op dit moment ontnomen wordt."

In de bussen met carbid die hij verkoopt, stopt hij een uitgebreide beschrijving hoe je met carbid om moet gaan.

"Het grootste gevaar is dat mensen met metalen deksels of spullen de bussen waar mee geschoten wordt gaan afsluiten. Die schieten met grote vaart een heel eind weg en daar kun je mensen en dieren mee verwonden."

In de informatiefolder, die hij bij bestellingen meegeeft, wordt uitgelegd dat het mengen van carbid met water resulteert in acetyleen, een substantie die in een afgesloten ruimte, zoals een verfblik of melkbus, met behulp een aansteker tot ontploffing wordt gebracht.

"Mensen moeten er rekening mee houden dat ze de blikken en melkbussen afsluiten met een zacht voorwerp zoals een bal of plastic zak, want een metalen deksel schiet wel 20 tot 50 meter ver weg."

Hoewel hij blij is met de extra verkoop van carbid, biedt de gestegen vraag hem onvoldoende compensatie voor het verlies aan inkomsten door het stilvallen van de vuurwerkverkoop. "Dat staat in geen verhouding tot elkaar", zegt Souman, die het betreurt dat het gebruik van vuurwerk dit jaar is afgeblazen. "Ze kunnen die 40 miljoen euro, die de overheid nu wil gebruiken om vuurwerkhandelaren te compenseren, veel beter gebruiken en inzetten in de zorg. Daar zijn de inkomsten echt hard nodig."