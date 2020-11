OM eist tbs en dwangverpleging tegen man uit Almelo die kind (7) in water gooide

Een 38-jarige man uit Almelo gooide in november 2019 een jongen van 7 in het water. Wat de officier van justitie betreft, wordt de man daarvoor veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Dat werd vanochtend bekend tijdens de behandeling van de strafzaak voor de rechtbank in Almelo.

De 7-jarige Milano werd in het water gegooid van de net aangelegde binnenhavenkom in het centrum van Almelo. De jongen, die functioneert op veel jongere leeftijd, kon niet zwemmen en verdronk bijna in het ijskoude water.

Milano werd gered door de partner van zijn vader, die in het water sprong om hem eruit te halen. Op dat moment was hij al een keer kopje onder gegaan.

Psychose

Al snel na de aanhouding van de Almeloër werd duidelijk dat hij in een psychose zat. Na weken niet geslapen te hebben en de nodige drank en drugs geconsumeerd te hebben, hoorde hij een stem die hem vertelde dat hij de jongen in het water moest gooien. De jongen zou zwemles hebben, aldus de stem in het hoofd van de Almeloër.

Het was niet de eerste keer dat de verdachte in aanraking kwam met justitie. De man heeft een lange geschiedenis met gedwongen opnamen in diverse psychiatrische instellingen. Deskundigen denken dat hij via een lichtere vorm van tbs geholpen kan worden, maar volgens de officier van justitie is er dan een grote kans dat de verdachte in de toekomst nieuwe slachtoffers maakt. Om dat te voorkomen is dwangverpleging de beste optie.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.