Boeren oordelen: "Landbouw zonder chemie kan, als consument meer wil betalen"

Aan het woord is Cor Braakman van loonbedrijf Tuller in Bathmen. Hij legt uit dat boeren en loonwerkers die de veelbesproken gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, dat doen volgens strikte regels en licenties. En in de gangbare landbouw zijn die middelen nodig, zegt hij.

"Als boer produceer je dat waar vraag naar is. En de vraag naar voordelig, dus gangbaar geproduceerd voedsel, is nog altijd groter dan de vraag naar biologisch voedsel of bijvoorbeeld biologisch geteelde bloemen. In de gangbare landbouw gebruiken wij gewasbeschermingsmiddelen als hulpmiddel. Niet alleen voor onkruidbestrijding, maar ook als groeistof om zoveel mogelijk opbrengst van een hectare grond te krijgen."

Strenge keuring

De bestrijdingsmiddelen die in Nederland gebruikt worden, zijn toegelaten na een strenge keuring. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de instantie die dat regelt en checkt.

Niet alleen de bestrijdingsmiddelen zelf liggen continu onder een vergrootglas, ook de machine die de middelen op het land aanbrengt is in de loop der jaren verbeterd. Er zitten precisiekoppen op de spuitarmen en er wordt gebruik gemaakt van een gps-systeem om overlap op de percelen te voorkomen.

Ook de machines waarmee de middelen gespoten worden, worden steeds beter (Foto: RTV Oost)

Chemievrije landbouw

Braakman begrijpt de zorgen die er zijn over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar hij trekt de vergelijking met medicijnen, die ook aan een strenge keuring worden onderworpen. "Die worden getest en mogen daarna, mits goedgekeurd, de markt op. "

Hij benadrukt dat een omslag naar chemievrije landbouw van twee kanten moet komen. "Ook mede vanuit de markt. De consument vraagt nu nog meer om 'gewoon' geproduceerd voedsel, dus voedsel voor een lagere kostprijs."

Opbrengst biologisch hoger

Herman Menkveld is biologische akkerbouwer in Olst. Hij heeft twintig jaar geleden de keuze gemaakt om de 'chemie', zoals hij dat noemt, opzij te zetten en biologisch te gaan boeren. " Voor mij voelde het niet goed. Chemie hoort niet thuis op het land, in de bodem en de natuur. Wij kozen voor biologisch."

Maar bij die omslag had hij hulp. "De eerste drie jaar heb ik steun gehad van een omschakelingssubsidie. Anders kan het er financieel niet uit. Ik haal inderdaad veel minder opbrengst van mijn hectare. Daar kies is voor. Daarentegen is de opbrengst voor biologische producten hoger."

'Bewustwording consument groeit'

Dat de vraag naar gangbare producten groter is, erkent Menkveld. "Toch geloof ik dat die biologische markt groeit, de bewustwording van de consument groeit. Maar als de burger er niet voor wil betalen, dan kan een boer niet omschakelen."

"Ik vind het prachtig dat op mijn akkers veel biodiversiteit te vinden is. En ik zie dat bij veel van mijn collega's de stap naar grasklaverland of de keuze voor andere groenbemesters ook wordt genomen. Daar hoef je geen biologische boer voor te zijn." Menkveld oordeelt daarbij niet, maar heeft wel een missie. In zijn ogen is die haalbaar: een chemievrije landbouw in de toekomst.