Gelaten reacties op versoepeling coronamaatregelen: "Hadden op meer gehoopt"

Gelaten reacties in Overijssel op besluit van kabinet om coronamaatregelen deels terug te draaien: 'We hadden op meer gehoopt'

Akim Bwefar, actief in de evenementenbranche, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Hij ging er al niet vanuit dat alle maatregelen in één klap van tafel zouden gaan. "Ik had dit wel verwacht, het zat er al dik in dat evenementen verboden zouden blijven", zei hij tijdens een speciale corona-uitzending op de facebookpagina van RTV Oost.

'De overheid moet keuzes maken en die zijn niet altijd te snappen'

Volgens Bwefar is het logisch dat nog niet alle maatregelen versoepeld zijn. Hij wijst er op dat het kabinet een afweging moet maken tussen gezondheid en de economie. "'De overheid moet keuzes maken die niet altijd zijn te snappen. Maar die moeten ook met veel meer zaken rekening houden. Dan krijg je wel een gevoel van waarom ik niet en zij wel, maar dat is nou eenmaal zo."

Hij doelt daarmee op het besluit dat theaters en bioscopen wel open mogen, maar horeca gesloten moet blijven en evenementen verboden blijven. Bwefar zag de bui begin maart al hangen. "Ik heb in april mijn personeel al bij elkaar geroepen en de plannen voor het bedrijf uitgelegd. Daar was begrip voor, iedereen snapte dat het nodig was." Inmiddels heeft hij al zijn personeel moeten ontslaan en runt hij feitelijk nog een eenmanszaak.

'Hadden op meer gehoopt'

Michel Rabelink heeft dezelfde teleurstelling. "We hadden op meer gehoopt, maar dat zit er blijkbaar niet in", zegt de voorzitter van handbalvereniging Kwiek in Raalte. Toch heeft hij wel begrip voor het besluit. "Gezondheid staat natuurlijk voorop, maar we hadden op meer perspectief gehoopt. Hugo de Jonge zei het zelf, bewegen is belangrijk."

Bij Kwiek liggen momenteel alle wedstrijden stil en wordt er aangepast getraind. Ook is publiek niet welkom. Rabelink had gehoopt dat er met meer mensen tegelijk getraind zou mogen worden, maar Rutte maakte bekend dat dat er niet inzit: maximaal vier mensen tegelijk en op 1,5 meter. Volgens de handbalvoorzitter is dat bij een teamsport als handbal onmogelijk.

Extra wrang

Voor Kwiek is het besluit om alle sportwedstrijden te verbieden extra wrang. Het damesteam promoveerde in februari naar de handbal eredivisie en had mooie wedstrijden in het vooruitzicht. "We hadden gehoopt op volle tribunes en flink meer sponsorinkomsten, maar daar is niks van terechtgekomen en dat is een flinke aderlating."

Ook mist de club nu flink wat inkomsten, Rabelink maakt een snelle rekensom. "Vierhonderd keer vijf euro op een avond, dat mis je nu gewoon. Daardoor komen we nu financieel ook in een lastig pakket."

'We houden hoop'

Toch blijft Rabelink hoopvol. "We horen in de wandelgangen dat er in februari volgend jaar misschien weer wedstrijden mogelijk zijn. We kijken er naar uit om hier weer volle tribunes te hebben." Toch wil de voorzitter zich daar niet op blindstaren. "Je moet rekening houden met zes tot acht weken training vooraf, dat haal je al niet meer. Dus dat zal tot blessures gaan leiden."