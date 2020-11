Jubileumboek 'Deventer ademt Dickens': 'Portretten van de mensen voor én achter de schermen'

Even werd er aan gedacht om het boek, net als de dertigste editie van het Dickens Festijn, een jaartje uit te stellen. "Maar ook dit jaar ademt Deventer Dickens. Er zijn zoveel mensen betrokken bij dit festijn en voor hen ontstaat er een groot gat in december. Hopelijk kan dit boek het gat iets opvullen", aldus Steffie.



Terwijl ze door de Walstraat in Deventer loopt wordt ze aangesproken door Emmy Strik, ook wel 'de moeder van het Dickens Festijn' genoemd. "Het wordt een fantastisch boek", zegt Strik. "Het leuke is dat het ook gaat over de mensen achter de schermen, zoals de man van de bewaking of de toiletjuffrouw. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te lezen."



Voor Steffie was het belangrijk om niet alleen de hoofdrolspelers tijdens het Dickens Festijn te portretteren. "Er zijn zoveel vrijwilligers rondom dit festijn. We vertellen het verhaal van de mensen die hier verkleed over straat lopen, maar bijvoorbeeld ook over de decorbouwers, de stadswacht en de kleermakers."

De verhalen worden gecombineerd met een fotoportret. "We hebben ze in hun normale outfit gefotografeerd en tijdens het Dickens Festijn", zegt fotograaf Arnold Joost. "Het was natuurlijk nog een hele klus om ze op het festival terug te vinden!"

Het boek 'Deventer ademt Dickens' is vanaf woensdag 25 november te koop.