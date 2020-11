Vrijwilligers brengen binnenstad Deventer in kerstsfeer, ondanks afgelast Dickens Festijn

Tientallen vrijwilligers hebben zondag de historische binnenstad van Deventer versierd. Normaal gesproken gebeurt dit pas na Sinterklaas, maar er is nu al een 'grote behoefte om de binnenstad gezellig te maken'. De ploeg kreeg daarvoor toestemming van de gemeente, al mochten de vrijwilligers slechts in kleine teams werken.

"Juist omdat het Dickens Festijn niet doorgaat, is het fijn om in ieder geval een gezellige straat te hebben", zegt bewoonster Liesbeth Strik. Samen met haar zoon is ze al de hele ochtend in de weer om vanuit een hoogwerker kerstdecoratie op te hangen.

Omdat ze tot hetzelfde huishouden behoren, mochten ze samen in het bakje van de hoogwerker waar je geen anderhalve meter afstand kunt houden van elkaar. Liesbeth: "Normaal gesproken doe ik het met iemand anders, maar samen met mijn zoon is ook heel leuk."

Regels

Martijn Westerbrink van evenementenbureau dEVENTer, dat normaal gesproken de organisatie van alle festiviteiten rondom het Dickens Festijn organiseert, heeft zich vandaag opgeworpen als coördinator. "Normaal gesproken is het hier een drukte van belang vanwege alle vrijwilligers. Nu moeten we ons echt aan de regels houden."

"Er wordt slechts per team koffie gedronken en geluncht, in plaats van met zijn allen tegelijk", legt hij uit. "Ook hebben we heel strikt gekeken naar wie er wel en niet met elkaar in bijvoorbeeld de hoogwerker mogen. Het is allemaal een stuk afstandelijker dan anders, maar het kan even niet anders."

Toestemming gemeente

Om de stad met een groep vrijwilligers te versieren, was wel toestemming nodig van de gemeente Deventer. "Alleen voor de hoogwerker heb je al vier mensen nodig", zegt Westerbrink. "Daarvoor heeft de gemeente in dit geval een uitzondering gemaakt, mits we ons verder aan de regels houden.

Vanuit bewoners en ondernemers was er een grote behoefte om de binnenstad gezellig te maken, nu alle festiviteiten rondom de feestdagen en dus ook het Dickens Festijn zijn afgelast. Om die reden is er ook voor gekozen om dat nu al te doen en niet te wachten tot pas na Sinterklaas. Westerbrink: "We doen het niet om mensen van buiten de stad te lokken, maar juist voor de Deventenaren zelf, zodat ze toch een beetje kunnen genieten van de kerstsfeer in de stad."